– Most viszont ahhoz a Monorhoz látogatunk, amely még nálunk is jobban szerepelt az elmúlt időszakban, hiszen az ellenfél négy sikert aratott négy játéknap alatt. Na­­gyon stabil, jó játékosokból álló alakulatról beszélhetünk, a Mo­­nor játssza a futballt, amely akár kedvezhet is, hiszen a je­­lenlegi helyzetünkben ez a harcmodor nekünk jobban fekszik. Nagyon nehéz mérkőzésre számítok, de ha fegyelmezetten betartjuk a megbeszélteket, és az ellenfél hibapontjait ki tudjuk használni, akkor jó eredményt érhetünk el. Stabilabbá váltunk, ezért lehetek optimista.