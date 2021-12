Arra előzetesen is számítani lehetett, hogy inkább fizikális csata lesz Szolnokon, mint technikás, gyors futball. Ehhez még hozzájárult a Tiszaligeti stadion talajának állapota, amelyben szinte több volt a sárga terület, mint a zöld. Ennek ellenére is a Szeged próbált játszani, míg a hazaiak kontrára rendezkedtek be, ha pedig hagyta őket az ellenfél passzolni, akkor néhány átadás után többnyire jött az ívelés.

Egy kupacban. Kétszer volt szegedi öröm Szolnokon Horváth gólja után. Fotó: Nagy Balázs/MW