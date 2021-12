Az a legutóbbi, Szolnok elleni mérkőzés előtt is biztos volt, ha nem kap gólt a csapat, olyan rossz eredménnyel már nem jöhet haza, hiszen idegenben jó az iksz – tartja a régi futballközhely. És mivel most Horváth Krisztofer révén jött az extra, azaz egy távoli és egy közeli lövés után a gól, így 2-0-val utazhattak haza a szegediek. Azt azért tegyük hozzá, hogy a második találathoz kellett a kapus Molnár-Farkas Tamás zseniális meglátása és tökéletes indítása (kirúgása), amely révén egy pattanás után Horváth máris helyzetbe kerülhetett. A szegedi támadótól egyébként már-már megszokhattuk, hogy bátran vállalkozik messziről, emlékezhetünk a Diósgyőr ellen szerzett góljára – akkor jobbal, most ballal vállalkozott és ért célt.

Ketten sem bírtak vele. Horváth Krisztofer (fehérben) duplája három pontot hozott. Fotó: Nagy Balázs/MW