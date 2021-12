Az igazi öröm a harmadik napon következett, amikor a 10 méter női légpisztoly versenyszámban a még ifjúsági korú, 17 éves Jákó Miriam nagyszerű formával rukkolt elő, és 243,4 körrel nyerte meg a döntőt Major Veronika (237,9) és a 17 éves finn Ella Hakala (217,7) előtt. A zsombói Cél-Tudat SE ígérete ezzel az eredménnyel új juniorrekordot állított fel (a sajátját átadva a múltnak) a fináléban, sikere értékét pedig csak növeli, hogy a döntőben az alapversenyben legjobban teljesítő (582 kör), de végül hetedikként záró szerb világbajnokot, Zorana Arunovicsot is maga mögé utasította. Sőt, az alapversenyben is kiválóan összpontosító és a döntőbe második helyen kerülő Jákó 580 körrel az ifjúsági korosztály hazai csúcsát is megjavította.