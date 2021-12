– Emlékeim szerint ez volt a harmadik gólpasszom. Az utolsót 2013 őszén adtam, azt is szegedi színekben tettem, akkor az ESMTK elleni NB III.-as meccsen Kovács Balázst szolgáltam ki. Az annyiban volt más, hogy akkor egy érin­tésből átemelte a kapust, a Szolnok ellen Krisztofernek hozzá kellett tennie egy cselt. Rengetegszer próbálkoztam már ilyennel, sokszor kérték is tőlem, hogy egy gyors indítással próbáljunk a védelem mögé kerülni, jó érzés volt, hogy ezzel is hozzá tudtam tenni a győzelemhez.