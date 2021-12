Farkas József: A mérkőzést megelőzően negatív érzések voltak bennem, nem éreztem a lányokban azt az átütő energiát, ami eddig jellemzett minket, ezt szóvá is tettem a bemelegítésnél. Az első játékrészt nem kezdtük jól, sok apró hibánkat kihasználta ellenfelünk. Szerencsére több játékos is megrázta magát és felébredt, Szepesi a hátán vitte a csapatot, Csáki és Németh remek betörésekből volt eredményes. A védekezésünk elkezdett feljavulni, így csak kétgólos hátrányból várhattuk a második félidőt. Sikerült rendezni a sorokat, Dobó Mónika remekül szállt be a kapuba, Miklós, Farkas és Nikolayenko is brillírozott. A védekezésünk sziklakeménnyé alakult át Zsilák, Rózsa és Simon által, remekül oldották meg, amire készültünk. A nyitott védekezés ismét hatásos fegyverként üzemelt, Szepesi és Miklós is fontos lerohanásgólokat szerzett. Jobban bírtuk ismét fejben és erőben a mérkőzést, valamint három parádés szakasznak köszönhetően nagyobb előnyre tettünk szert. Nagyon büszke vagyok ismét a csapatomra, ugyanolyan küzdéssel sikerült nyernünk, mint előzőleg az FTC U22 ellen. Hihetetlen, hogy tizennégy pontunk van jelenleg, nagyon jó formában vagyunk, nem állunk meg itt.