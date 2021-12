Janeiro a DAC-nál

Újabb szintet lépett az edzői rang­létrán a Szeged-Csanád Grosics Akadémia korábbi portugál edzője. Azok után, hogy Joao Janeiro a Kisvárda NB I.-es együttesével jelenleg 12 forduló után a harmadik helyen áll, szemet vetett rá a szlovákiai Dunaszerdahely. A portugál szakembert végül elengedte a Kisvárda, így Joao Janeiro északi szomszédunknál folytatja, tegnap el is hagyta a kisvárost. A DAC nyáron az Európa-liga selejtezőjében szerepelhetett, és minden bizonnyal most is ez lehet a cél, bár a csapat jelenleg csak ötödik.