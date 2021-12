– Dolgozunk keményen, és a Kecskemét elleni kupameccs bravúros helytállása is jó hatással volt ránk, de okoz némi fejtörést, hogy nem mindenki egészséges. Bármekkora kerettel is utazunk, a Miskolc legyőzése nem egyszerű mutatvány, így én is reménykedem, hogy minél kevesebb hiányzó lesz és minél jobb állapotba kerülnek a betegek és sérültek. Komplett csapattal egyértelmű esélyesek lennénk, de így sem leszünk rosszabbak, csak így már sokkal inkább döntő lehet a pillanatnyi forma. Bízom benne, hogy ezen a nehézségen komoly rutinunk is átsegít – nyilatkozta a találkozót megelőzően Nusser Elemér, a csapat edzője.