Egy hasonlóan kevesebb téttel bíró alapszakasz-mérkőzésre nehezen lehetett volna izgalmasabb forgatókönyvet írni, mint ahogyan vasárnap este lejátszódott a Telekom Veszprém–Pick Szeged rangadó a férfi kézilabda NB I. nyolcadik fordulójában. A hatvan perc során legalább kétgólos különbségről hatszor egyenlített valamelyik fél, ebből négyszer át is vette a vezetést.Népes publikum, nagyjából háromszáz szegedi szurkoló kísérte el a csapatot Veszprémbe, ahol a vendégszektort kékre festették. Nem is csoda, az utóbbi esztendőkben már messze nem jelenti azt az oroszlánbarlangot a Veszprém Aréna a Pick számára, mint korábban. Ezt legjobban az erősíti meg, hogy 2018-ban és 2021-ben is itt ünnepelhette bajnoki címét Juan Carlos Pastor együttese. A 2019-es bajnoki döntő kivételével rendre igen kiélezett csatákat hozott a bakonyi találkozó, négygólosnál nagyobb különbséggel csak egyszer nyert a Veszprém, míg a Szeged kétszer győzött és kétszer döntetlent játszott idegenben.

Dean Bombac (a labdával) játékára is jótékony hatással van Martins beilleszkedése.

Fotó: Árvai Károly/MW