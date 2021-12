Kovács Árpád 2022-ben akár két világversenyen is rajthoz állhat, hiszen érdekelt lehet az Izraelben, Jeruzsálemben rendezendő U18-as Európa-bajnokságon, amelyen egyéniben és váltóban is szerephez juthat, míg a kolumbiai U20-as világbajnokságon a 4x400 méteres váltó tagjaként számíthatnak rá. Ezek mellett szintén rangos hazai kiírások is várnak rá: a sor a fedett pályás országos bajnoksággal kezdődik majd februárban, ezt követi a májusi diákolimpia, majd nyáron a szabadtéri országos bajnokság is a paletta része, amelyekre az alapozást a szokásos mátraházi edzőtáborral már el is kezdte a csapat.