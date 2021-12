A harmadik körbe bejutott 16 csapat között egy megyei IV. osztályú csapat, a Maros-menti UFC is eljutott, a megyeháromból pedig a Csongrád, az Ásotthalom és az Öttömös is eljutott idáig.

Közülük ketten éppen egymás ellen csatázhatnak majd a következő fordulóban, az őszi bajnok Ásotthalom fogadhatja a Csongrádot, hiszen az MLSZ megyei igazgatóságán megtartott sorsoláson előbb a homokhátiak neve került elő, márpedig azonos osztálybeli csapatoknál ez dönt a pályaválasztó kilétéről. A MUFC a megyeegyes Deszket fogadhatja, míg szegedi rangadót is rendeznek majd, hiszen az SZVSE a DAFC Szegedet látja vendégül. Két megyekettes csapat, a St. Mihály és a Székkutas a bajnokság után a kupában is összecsaphat egymással, míg homokháti derbit is rendeznek Bordányban, ahová a szomszédos Mórahalom érkezik majd.

A mérkőzéseket április 8-án rendezik, a továbbjutásról pedig egy meccs dönt. Ha a kilencven perc döntetlennel érne véget, akkor büntetőrúgások döntenek a továbbjutó kilétéről.

A következő fordulót, a legjobb négy közé jutást április 27-én, míg az elődöntőket május 18-án rendezik meg.

A harmadik forduló párosításai: Ásotthalom–Csongrád, SZVSE–DAFC Szeged, UTC–Tiszasziget, Bordány–Mórahalom, St. Mihály–Székkutas, Öttömös–Csengele, Zákányszék–Szentesi Kinizsi, Maros-menti UFC–Deszk.