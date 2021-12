Ahogy többször is említettük már, a labdarúgó NB II. második legkevesebb gólját a Szeged-Csanád Grosics Akadémia kapta: a 20 meccsen 15-ször vették be a Tisza-partiak kapuját. Ennek is köszönhető, hogy most az ötödik helyen áll az együttes.– Az az igazság, hogy az előzetes elvárásaimat felülmúltuk a helyezés területén – nyilatkozta a 20-ból 19 meccset végigvédő Molnár-Farkas Tamás. – Jól és sikeresen indultunk, így az első hat egyikére lőttem be a csapatot, ehhez képest most az ötödik pozícióban állunk.

Molnár-Farkas egyetlenegyszer hiányzott (a Csákváron 3–1-re elveszített meccsen betegség miatt), és a 19 pályán töltött mérkőzéséből kilencszer kapott gól nélkül hozta le a Szeged a bajnokit.

– Ez egyértelműen a csapatvédekezést dicséri. Ha nem működne a játék ezen ré­­sze, sokkal nehezebb helyzet­ben lennék én is. A keret, a pá­­lyára lépők érdeme, hogy ennyiszer nem kaptunk gólt, illetve hogy összességében is csak ennyit kaptunk. A meccs közben nem lehet megtanítani, ki hova mozogjon, az edzéseken begyakorolt mozgások működnek, nekem pedig csak annyi a feladatom, hogy szóljak, mikor és merre vannak a támadók. Rám nézve tényleg hízelgő, hogy kilenc úgynevezett „cleen-sheet” áll a nevem mellett, és hazudnék, ha azt mondanám, nem figyelem ezt a statisztikát. És ha mondjuk kapok gólt, akkor meg az a lényeg, hogy a csapat nyerjen. Az utolsó két bajnokin két-két gólt kaptam, közülük az bosszantott igazán, amikor a Békéscsaba ezzel legyőzött minket – mondta Molnár-Farkas.

Van, hogy akad bőven fel­adat egy-egy meccsen, máskor meg alig van dolga a kapusnak.

– Ha sok a melóm, az azt je­lenti, nem mi irányítjuk a játékot. Így inkább azt szeretem, ha a támadóink rohamozzák a másik kaput, miközben nekem csak néha kell beavatkoznom. Ebben az esetben viszont gyakran egy-egy bravúr kell a ritka ellentámadások esetén, ekkor pedig az önkontroll és a figyelem révén tartom magam tűzben, így készülök fel a váratlan helyzetekre. Nyilván ha 2–0-ra vagy 3–0-ra vezetünk, akkor nem hagyom lankadni a védők figyelmét, hogy ilyenkor hozzuk le kapott gól nélkül a találkozót. Úgy emlékszem, a budafoki meccs volt az, amely extra nehézséget jelentett a meleg öltözővel, a forró időjárással és a fokozott feladatokkal, míg Szolnokon éppen az ellenkezője történt: alig volt dolgom, de amikor volt, akkor bravúr kellett – mesélte végül a Szeged-Csanád Grosics Akadémia kapusa.