Kereken egy év elteltével lépett pályára ismét Sopronban a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely 2020. december 30-án 80-70-re nyerni tudott a Novomatic Arénában, most viszont a bajnokság legjobb formájában lévő csapathoz látogatott. A hazaiaknál visszatérhetett a rutinos Milos Boriszov, nem volt ott viszont a csapatban Quincy Diggs, a szegedieknél a teljes keret bevethető volt.Jobban kezdték a meccset a hazaiak, és hamar hatpontos előnybe kerültek. Nem a védekezésről szólt az első negyed egyik oldalon sem, de a Szedeák tartotta magát: olyannyira, hogy Persons közelijével egyetlen pontra csökkentette hátrányát, 18-17. Innen azonban a Sopron tudott ritmust váltani. A második negyedben közel három percig nem dobott mezőnykosarat a Tisza-parti csapat, 30-22-es hazai előnynél így időt kellett kérnie Simándi Árpádnak. Erre jól reagált a Szedeák, Hunt kapta el a fonalat, de fordítani ekkor nem sikerült. Olyannyira, hogy Montgomery közelijével először volt kétszámjegyű a különbség a meccsen, 38-28. A remekül lepattanózó hazaiak pontokra is váltották a második esélyeket, főleg Ford és Montgomery járt ebben élen, az amerikai duó mellé pedig Myersszel a mezőnyben nem nagyon tudott mit kezdeni a Szedeák az első félidőben. Éppen az irányító triplája után már át is lépte a tíz pontot a Szedeák hátránya. Hiába vigyázott nagyon a labdára a szegedi csapat, mégis tizenkét pontos különbségből várhatta a második félidőt.

Öt perc alatt felezte a hátrányát a Szedeák, amely Persons betörése után már csak hat ponttal állt rosszabbul, 59-53. Csakhogy ezúttal sem sikerült közelebb lépni, az amerikai irányító hármasa lejött, majd nem sokkal később néhány támadást elrontott ekkor a szegedi csapat. Ezt kihasználta a Sopron, és pillanatok alatt ismét tíz pont fölé tornázta a különbséget – sőt, Ford büntetőivel már 13 volt az SKC fórja. Ugyanez a forgatókönyv ismétlődött újra és újra, hiába üldözte kitartóan ellenfelét a Szedeák, a kulcspillanatokban nem estek be a dobások, vagy rossz döntést hoztak támadásban a szegediek. A negyed utolsó percében Cook két labdát is eladott, a Sopron pedig így kereken tíz ponttal vezetett a záró tíz perc előtt.

Az utolsó negyedre sem változott a meccs képe. Hiába került immáron sokadjára belátható közelségen belülre a Szedeák, ekkor jöttek az eladott labdák, vagy a pontatlan dobások, a Sopron pedig élt ezekkel a lehetőségekkel, és ismét visszatornázta magabiztos előnyét. Sőt, a végjátékot is elrontották Alstonék, a 18 pontos vereség pedig azért gond, mert a két csapat szegedi meccsét 17 ponttal nyerte a Szedeák, így az egymás elleni összevetésben is jobb a Sopron, amennyiben azonos győzelem-vereség mutatóval végezne a két csapat az alapszakasz végén.

Sopron–Szedeák 95-77 (25-21, 27-19, 18-20, 25-17)

Tippmix férfi kosárlabda NB I/A csoport, 15. forduló.

Sopron, 1200 néző. Vezette:Győrffy, Söjtöry, Makrai.

Sopron: McGILL 20/3, MYERS 21/9, FORD 16/3, Sitku, Montgomery 16.

Cserék: Halász 7/3, Fazekas 5/3, Takács 3/3, Boriszov 5/3, Werner 2.

Vezetőedző: Kosztasz Flevarakisz.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Persons 20/3, Cook 9/6, Szatmári 3/3, Bognár 6, ALSTON 18.

Cserék: Balogh, Keller, Polányi, HUNT 18, Kerpel-Fronius B. 3/3.

Vezetőedző: Simándi Árpád.

Kipontozódott: Persons (39.).