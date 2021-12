– Az elmúlt két évben ezt már megszoktuk. A koronavírus-járvány sok dologra megtanította az embert, mert volt, hogy szerdán nem tudtuk, hét­­végén játszunk-e. Egy-egy minialapozás-jellegű hetet is tervezünk, igyekszünk okosan felhasználni ezt az időszakot. Nem is bánom, hogy így alakult, hogy később lesznek a keményebb meccseink, mert nekünk minden hét, minden mérkőzés csak az előnyünkre válik. Két külföldi játékost hoztunk, alkalmazkodnunk kell hozzájuk és nekik is hozzánk – zárta Nusser Elemér.