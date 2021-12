Az már az első perctől látszódott, melyik csapatnak volt fontosabb a meccs három pontja. A Békéscsaba azért küzdött, hogy elkerüljön a kiesőhelyről, és olyan pozícióban kezdhesse meg az egyébként rövid téli szünetet, amely nyugodtabb felkészülést sejtet. Mindezt tette azután, hogy legutóbb arcpirító vereséget szenvedett a III. Kerülettől közel 75 percet ember­előnyben szerepelve.A Szeged-Csanád GA viszont abban biztos lehetett, hogy ötö­diknél rosszabb helyen nem végez a 20 forduló alapján, de a mérkőzés előtt még volt esély arra, hogy fellépjen akár a harmadik helyre is. A két mentalitás között elenyésző a különbség, de ezen a meccsen mégis kijött, melyik csapat akarta job­­ban a sikert. Ezzel nem azt mondjuk, hogy a Szeged akaratával bármilyen baj is volt, de a párharcokon érződött, kiben volt egy picivel több elszántság.

Ennek szellemében a vendégek már az első negyedóra vé­­gén vezettek, sőt akkor sem estek kétségbe, amikor a Szeged egyenlített, hiszen egy percen belül megint náluk volt az előny. A hazai alakulat tette a dolgát, az első félidőben főleg a jobb, a másodikban a bal szélen sikerült többször is támadást kezdeményezni, de most valami hiányzott a 16-os környékén. Előfordult, hogy tiszta lövőhelyzetben is inkább toltak még egyet a labdán a játékosok, így odalett a kínálkozó lehetőség, a beadásokat és a felíveléseket pedig jó százalékban semlegesítették a békéscsabaiak. A végén a támadó Kóródi már bal oldali védőt játszott, bejött Haruna és Germán is a légipárbajok meg­­nyerése érdekében, ám ez sem segített a masszív, elszánt Békéscsaba ellen.

Ahogy a tabellán is látszik, a vendégeknek azért is volt fontos ez a siker, mert így felléptek a 13. helyre, a Szeged pedig nem sokat távolodott a dobogótól, hiszen a Vasas ikszelt Ajkán, a Haladás kikapott otthon a Pécstől, míg az első ötből a Kecskemét és a Diósgyőr tudott nyerni.

Azért ne legyünk elégedetlenek így sem, mert egyrészt a visszatérő ultrák megint jó hangulatot teremtettek – bár azért egy-két olyan rigmus is elhangzott, amely nem illett a meccshez –, másrészt ahogy Schindler Szabolcs, a Békéscsaba visszatért vezetőedzője is megjegyezte: a Szeged nem csak a helyezésével és a pontjai számával, hanem az őszi teljesítményével is meglepte a labdarúgó NB II. mezőnyét.

A szegedi együttes a héten még edzésben marad, majd január elején újra munkába áll.

A bajnokság állása