Egy pillanatig sem forgott kockán a Vidux-Szegedi RSE férfi röplabdázóinak győzelme az NB I. alapszakaszának 7. fordu­lójában, amelyben Nusser Elemér tanítványai az U17-es válogatottnál vendégszerepeltek Da­­bason, és arattak 3:0-s sikert az év utolsó tétmeccsén.A papírformát igazoló győzelem született, hiszen a tabellára rápillantva a mérkőzés előtt az látszott, hogy az U17-es válogatott az utolsó előtti helyen tanyázott, míg a Tisza-partiak szinte tökéletes mérleggel a második helyen álltak.

Ez a mérleg szerencsére nem változott Dabason sem, hiszen a 3:0-s győzelemnél ugyan a szettek részeredményei a vártnál szorosabban alakultak, összességében végig a kezükben tartották a mérkőzést a szegediek.

A Vidux-Szegedi RSE mindössze egy ponttal szerezhetett volna többet az őszi félév során, amely igencsak megsüvegelendő teljesítmény. A csapat az éllovas MÁV ELŐRE SC mögött így 21 pontot begyűjtve második helyen vonulhat a téli pihenőre, ám azután egy igazi csúcsrangadó vár majd Csányi

Dánielékre, hiszen január 16-án éppen a székesfehérvári rivális ellen lépnek majd pályára.

Férfi U17-es válogatott–Vi­dux-Szegedi RSE 0:3 (18:25, 21:25, 21:25)

Férfi röplabda NB I., Liga alapszakasz, 7. forduló. Dabas, 100 néző. Vezette: Barabás, Takács.

Vidux-Szegedi RSE: Piti Richárd, Tomas Dileo, Honti Szilárd, Sarnyai Ákos, Davi Pozzobon, Csányi Dániel. Csere: Borsi Levente (libero), Bodnár Lajos, Csendes Csaba, Kiss Gábor, Demcsák Balázs.

Vezetőedző: Nusser Elemér.

Nusser Elemér: – Nem vol­tunk igazán meccslázban, a ka­­rácsonyi hangulat inkább ér­­ződött a csapaton. Döcögősen ment a játék, de a célunkat elértük a háromszettes győzelemmel. Minden játékosnak lehetőséget tudtam adni, ráadásul veretlenül zártuk az őszi szezont, így nem lehet hiányérzetem.

Komoly szakember jött az utánpótláshoz

Örömhírt jelentett be a Vidux-Szegedi RSE, ugyanis hivatalossá vált, hogy csatlakozik a csapat utánpótlásához a neves szakember, Fésüs Erzsébet. A játékosként 72 válogatottsággal rendelkező, 2 kupagyőzelmet és 2 bajnoki címet is szerző Fésüs a szegediek leány serdülő fehér csapatának vezetőedzője lett, amely mellett az U11-es és az U13-as játékosok nevelésében is szerepet kap majd. Fésüs Erzsébet tapasztalatát jól mutatja, hogy játékoséveiben légiósként is kipróbálhatta magát, hiszen Spanyolországban és Olaszországban is röplabdázott. Az 1991-ben az év női röplabdázójának választott szakember eddig Békéscsabán és Kaposváron dolgozott az utánpótlásban, ahol több bajnoki címet is szerzett.