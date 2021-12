A labdarúgó NB II. 2021-es utolsó játéknapja hivatalosan a tavaszi első, összességében a 20. forduló. A Szeged-Csanád Grosics Akadémia vasárnap 17 órától a Békéscsabát fogadja.

Békéscsabán indult a bajnokság, és a Békéscsabával zárja őszi szereplését a Szeged-Csanád Grosics Akadémia. A szurkolóknak ez a derbi, a délvidéki rangadó.

A 2021–2022-es labdarúgó NB II. első fordulójában a sorsolásnak köszönhetően rögtön összekerült a két csapat, és akkor Germán Tamás 11-esből elért találatával a szegediek nyertek Békés megyében. A jó rajt sokáig elkísér: nos, ez a tétel beigazolódott, hiszen amíg Dragan Vukmir együttese jelenleg ötödik a tabellán, addig a már edzőváltáson is átesett Békéscsaba kieső, 18. helyen áll.

A két együttes két különbö­­ző utat járt be egy év alatt. A Békéscsaba tavaly ilyenkor, az őszi záráskor az élmezőny mögött állt a 9. helyen, öt pontra lemaradva az ötödik helytől, míg a Szeged hétről hétre azért küzdött, hogy minél előbb eltávolodjon a kiesőzónától. A két csapat mindkét összecsapását akkor a békéscsabaiak nyerték: a Szent Gellért Fórumban 2–1-re, míg otthon 4–1-re verték a Szegedet.

Most fordult a kocka, és a most a Tisza-partiak állnak (sok­­kal) jobban. A Békéscsaba legutóbb két fordulóval ezelőtt nyert, míg a Szeged hét meccses veretlenségi sorozatot épí­­tett fel. Ha ezt nézzük, meg úgy általában az idényt, akkor az aktuális hazai csapat egyértelműen esélyes, ám egy délvidéki derbin semmit nem számít a forma, a helyezés, a múlt. Csak az számít, éppen az adott napon ki hogyan kelt fel, mennyire tudja magát motiválni. És ne felejtsük, a vendégek keretében több olyan játékos is található, aki valamikor érin­­tett volt Szegeden. A védő Farkas Márk a város szülöttje, a Szeged-Csanádból igazolt Békéscsabára 2019 nyarán. A hódmezővásárhelyi származású támadó, Szabó Péter 2020 nyara óta viseli a lila-fehér mezt, ő Szegedről távozott 2020 elején, és fél év szolnoki kitérő után lett Békéscsaba-játékos.

A támadó Varga Szabolcs tavaly nyáron hagyta el a Tisza-parti várost, míg a kiállítás miatti eltiltás után visszatérhet Király Patrik, aki 2017 nyara előtt két évet volt Szeged-játékos. Ők biztos extramotivációval lépnek pályára, ha szerepet kapnak. Az azért jó hír, hogy a klub és az ultrák kompromisszuma révén még jobb hangulat lehet majd a Szent Gellért Fórumban vasárnap 17 órától, mint az előző meccseken volt. A biz­­tatás akkor sem maradt el, viszont ezúttal még inkább katlanra hasonlíthat a szegedi stadion a sportszerű szurkolás révén.