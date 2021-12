Nem kezdett jól a harmadik fordulóból pótolt szerda esti bajnokin a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely az első negyedben már hat eladott labdánál járt, így hamar kilencpontos hátrányba került. A hátproblémákkal küzdő Jesse Hunt ugyan melegített a társakkal, viszont nem lépett pályára, ahogyan az orrtörést szenvedett Polányi Kristóf is ott volt a többiekkel.Támadásban a folytatásban is sok hibával játszott a Szedeák, amely a második negyedet ugyan öt ponttal indította, de nem sokkal később már két számjegyű volt a hazaiak előnye, 32–22-nél kért időt Si­mándi Árpád.

Bár innen többször is felzárkózott, Cook hármasa után a nagyszünet utolsó percében akár egálközelivé is tehette volna az eredményt a Naturtex, de az újabb eladott labda után kosarat kapott a csapat, így kilencpontos hátrányban volt a nagyszünetben.

A harmadik negyedben sem változott a játék képe, a Körmend irányította a meccset, és 15 ponttal is meglépett már a vasi csapat. A Szedeák azonban nem adta fel, és csendben tízen belülre ugyan visszajött, köszönhetően Kerpel-Fronius Balázs triplájának is. A negyed végén azonban Keandre Cook kétszer hibázott, előbb nem tudta felhozni a labdát, amiből ziccert dobhatott a Körmend, majd egy dudaszós, végül sikeres triplakísérletnél még szabálytalankodott is, így Stokes négypontos akciójával pillanatok alatt megint meglépett a Körmend: tizenhat pont volt a hátrány az utolsó játékrész előtt.

A szoros végjáték elmaradt, a negyed felénél Szavics hármasával (ami már a tizenegyedik sikeres körmendi trojka volt) a húszpontot is átlépte a különbség. Végül 97–74–re kapott ki a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely két megnyert bajnokit követően szenvedett vereséget a bajnokságban, Simándi Árpád pedig először kapott ki a Szedeák kispadján vezetőedzőként. Foly­­tatás szombaton a Pécs ott­­honában.

Simándi Árpád: – Három légióssal nem volt könnyű dolgunk. Nem játszottunk jól, sok eladott labdánk volt, és rosszul reagáltunk a Körmend agresszív védekezésére.

Körmend–Szedeák 97–74 (26–17, 17–17, 29–22, 25–18)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, 3. forduló.

Körmend, 1000 néző. Vezette: Söjtöry, Goda, Fodor.

Körmend: STOKES 19/12, WHITE 19/3, Martinez 2, Szavics 13/6, GORDON 12. Cserék: Kenéz, Henry 7/3, Ferencz 9/9, Krivacsevics 10, Kiss 3/3, Durázi 3/3, Érsek. Vezetőedző: Antonisz Konsztantinidesz.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Persons 16, COOK 18/6, Szatmári 2, Bognár 10/3, Alston 13. Cserék: Balogh, Keller 5/3, Kerpel-Fronius 8/6, Filipovics 2.

Vezetőedző: Simándi Árpád.