– Továbbra is kellő szerény­séggel és alázattal kell készülnünk. Nagy lehetőség előtt állunk, de nem szabad belealudnunk. A télen csak NB III.-as csapatokkal játszunk felkészülési mérkőzéseket, és terveink szerint két-három meghatározó játékost igazolunk majd. Nem sűrűn fordul elő egy klub, egy játékos vagy egy edző életében, hogy Amatőr kupa döntőt játszhat, így mindenképpen szeretnénk megnyerni majd. Ha a bajnokságban meg is tartjuk a helyünket, akkor még várhat ránk egy osztályozó, és ha sikerül is feljutnunk, akkor komoly feladat előtt állunk, hiszen nagy a szakadék a harmadosztály és a megyei I. osztály között – zárta Paksi Péter.