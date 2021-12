A zord időjárás mellett egy rendkívül jól felkészített pályán, puhatolózó hangulatban vette kezdetét a mérkőzés. Az első tíz percben a mezőnyharcról szólt a játék, egyik fél sem tudott lehetőséget kialakítani. Varga Richárd veszélyeztetett először, a vendégek szélsője egy remekül megkomponált akció végén tört be a monori tizenhatoson belülre, ám lövése a kapu fölé szállt. Tíz percre rá ismét Varga került főszerepbe, aki szintén egy jól felépített akció végén tálalt Juhász elé, a lövést azonban a hazai hálóőr magabiztosan hárította.

A félidei sípszó előtt beindult az adok-kapok: előbb a Monor ért közel a gólhoz, mikor Seresnek kellett nagyot mentenie, majd Annus már Bordás kapust is kicselezte, elterült a büntetőterületen belül, de a játékvezető nem fújt tizenegyest. A makói Tamaskó ígéretes beadásokkal próbálta megtalálni csapattársait a szünet előtt, de nem járt sikerrel, így kiegyenlített 45 perc után 0–0-val mehettek pihenőre a csapatok.

A fordulást követően még nagyobb sebességre váltott a Monor. Érett a hazaiak vezető gólja, amely az 59. percben meg is született, ám a partjelző zászlaja is emelkedett, les miatt ezt a találatot még érvénytelenítették. A lesgól nem szegte Halgas István tanítványainak kedvét, a Monor továbbra is nagy elánnal rohamozott, a 72. percben pedig a vezetést is megszerezte. Egy jó 25 méterről elvégzett szabadrúgásból a teljesen üresen álló Barthelhez jutott a labda, aki higgadt maradt, értékesítette a helyzetet, 1–0.

A folytatásban még két nagy lehetőséget sikerült kialakítania a Makónak, de sajnos egyiket sem értékesítette, így hasonlóan a nyitófordulóhoz, ismét 1–0-s vereséget szenvedett a Monortól.

Mivel a tabella 4. helyén álló Balassagyarmat Vác elleni találkozója elmaradt, jelen állás szerint a Maros-partiak a 3. helyen zárták a szezon első felét – megsüvegelendő teljesítmény ez az újonctól.

Siha Zsolt: – Gyenge produkciót nyújtottunk ma, teljesen megérdemelt a hazaiak győzelme, gratulálok nekik. Úgy gondolom, hogy jókor jön a téli pihenő, ránk fér… Büszke vagyok az őszi teljesítményünkre!

A bajnokság állása

1. Kozármisleny 20 16 4 0 44 – 8 52 2. Dunaújváros 20 13 6 1 46 – 19 45 3. Makó FC 20 12 3 5 32 – 13 39 4. Balassagyarm. 19 11 3 5 30 – 21 36 5. Paks II. 20 11 2 7 43 – 21 35 6. Honvéd II. 19 11 2 6 30 – 26 35 7. Monor 20 10 3 7 30 – 23 33 8. Ferencváros II. 20 9 5 6 33 – 31 32 9. FC Dabas 20 8 6 6 43 – 29 30 10. HFC 20 9 2 2 28 – 36 29 11. Iváncsa 20 8 4 8 34 – 26 28 12. MTK II. 19 8 4 7 24 – 23 28 13. Szekszárd 20 7 5 8 26 – 28 26 14. ESMTK 19 6 4 9 24 – 24 22 15. Cegléd 20 6 4 10 24 – 37 22 16. Vác 19 4 5 10 23 – 37 17 17. Dabas-Gyón FC 19 3 5 11 11 – 38 14 18. Gerjen 20 4 1 15 17 –50 13 19. Rákosmente 20 3 2 15 22 – 47 11 20. Mohács 20 1 4 15 11 – 38 7

Monor–Makó FC 1–0 (0–0)

Labdarúgó NB III., Közép csoport, 20. forduló. Monor, 200 néző.

Vezette: Héra Csanád (Imrő, Nagy B.).

Monor: Bozsó – Nagy T., Barthel, Haragos (Hulicsár, 80.), Annus (Balogh B., 89.), Farkas Á. (Ficsor, 91.), Hunya, Petrezselyem, Erős, Juhász Zs., Kántor.

Vezetőedző: Halgas István.

Makó FC: Bordás – Tamaskó, Juhász J. (Sirokmán, 80.), Dóra, Seres, Babolek, Varga R. (Horváth E., 61.), Széll (Magyar, 61.), Pócs T., Sziklási (Rózsahegyi, 80.), Nikitscher.

Vezetőedző: Siha Zsolt.

Gólszerző: Barthel (72.).