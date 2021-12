A legjobbkor érkeztünk meg a triatlonista, Szilágyi Péter otthonába. Felesége, Szilágyi-Pék Eszter éppen a karácsonyfát dí­­­szítette, a készülő ebédről pe­­dig a szegedi vasember gon­­doskodott. A legnagyobb ajándék mégsem a fa alatt foglalt helyet. A család nappalijá­­ba belépve megpillantottuk a gyermekágyat, amelyben a há­­zaspár első közös gyermeke, a december 10-én született Hu­­nor pihent.

– Én nem tudok elképzelni ettől nagyobb ajándékot. Maximum az lett volna még jobb, hogyha ikreink születnek – mond­­ta nevetve az édesapa. – Azt nem tudjuk, hogy őt a Mikulás, vagy a Jézuska hozta, esetleg közös munka eredménye a kicsi, de az biztos, hogy a legnagyobb kincs számunkra – mesélte, majd felelevenítette saját karácsonyi emlékeit.

– Én azért át tudom adni ma­­gam a karácsony érzésének – válaszolt feleségének, Eszternek, aki egyébként fodrászként dolgozik, ezért az ünnepek előtti feszes tempó miatt neki nehezebb átszellemülnie az ünnepekhez. – Leginkább a szentestét szeretem, hiszen akkor tényleg minden a családról szól – folytatta Szilágyi Péter. – Amikor kiskoromban a nagyszülőkhöz mentünk, az mindig különleges érzés volt, illetve amikor édesanyámékkal töltöttük a szentestét, azok az élmények is nagyon emlékezetesek. Minden kisgyerek szeret ajándékot kapni, ezzel én sem voltam másképp, imádtam, amikor közvetlenül utána ment a közös játék a fa előtt – nosztalgiázott.

A Szilágyi családnak mindössze a második közös karácsonya a mostani, ám nagy mozgást idén a pici miatt nem terveznek. Péter szerencsés, családja mindössze 1 kilométerre lakik tőlük, így hozzájuk azért átmennek, Eszter szülei pedig, akik Győrben élnek, majd januárban látogatnak Szegedre.

– Azt beszéltük, hogy egy óra hosszára meglátogatjuk a családot a picivel, utána pedig hazajövünk, ez lesz a 25-énk. A rokonok 26-án jönnek, az én családom pedig majd januárban érkezik Győrből két napra – mesélte Eszter, majd a civilben tűzoltóként dolgozó férje kitért rá, hogyan néz ki a szent­este náluk.

– Tavaly sikerült szabadságot kivennem, de ez a tűzoltóságnál is nagyon nehéz, be kell osztanunk, hogy ki melyik évben megy haza. Most sajnos 24-én egyedül lesz Eszti a picivel, én pedig bent karácsonyozok a kollégákkal. Már előre látom, mennyire megható lesz összebújni 5-6 darab izmos bikával – utalt a hozzá hasonlóan szenteste szolgálatot teljesítő kollégáira nevetve.

Ami jól látszott az ottlétünk alatt, hogy a házaspár között remek a kommunikáció, és jól képesek felosztani a szülői feladatokat. Péter megfelelően kiveszi a részét a teendőkből, míg Eszter, aki egyébként szintén triatlonozik, megértéssel viszonyul a munkahelyi és sportbeli elfoglaltságaihoz.

A szegedi vasemberben az apai örömök mellett továbbra is ugyanúgy dolgozik a sporttal kapcsolatos versenyszellem. Az edzéseket ugyanúgy végzi, mint Hunor születése előtt, és ha lett volna lehetősége, akkor elutazott volna az eddigi legnagyobb versenyére is, a korábban elhalasztott, de alapból idén esedékes hawaii-i ironman-világbajnokságra.

Szilágyi Péter kiemelte, természetesen egyáltalán nem bánkódik, boldog amiatt, hogy az idei karácsonyt kisfiával és feleségével immár igazi családként töltheti.

Szilágyi Péter és felesége, Szilágyi-Pék Eszter második karácsonyát tölti együtt, immár kisfiukkal, Hunorral. Fotó: Karnok CSaba

Az evésnél az élvezet a lényeg

Sportoló lévén joggal adódik a kérdés, Szilágyi Péter mennyire követ szigorú étrendet, illetve mennyire képes elengedni azt, és átadni magát a tipikus karácsonyi ételek okozta élvezetnek. A triatlonista elmondta, mindössze pár egyszerű alapelvet követ az étkezéssel kapcsolatban, így például arra figyel, hogy a finomítatlan, nem természetes eredetű ételeket mellőzze.

– Nyilván vannak nekem is bűnözős napjaim, de egyébként alapjáraton mindent eszek, csak nem veszek előregyártott, kész kajákat. Így persze beleférnek a szokásos karácsonyi ételek is, szerintem felesleges stresszelni rajta. Soha nem számoltam kalóriákat, inkább úgy vagyok vele, hogy meghagyom az étkezést az élvezetnek – fogalmazott.