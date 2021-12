Kiváló játékkal győzött a Pécs otthonában legutóbb a Naturtex-SZTE-Szedeák: mindez pe­­dig nem csupán a magyar kupa nyolcas döntőjébe kerülés miatt volt különösen értékes, hanem annak tükrében is, hogy egy három nappal korábbi, körmendi vereséget követően sikerült gyorsan javítaniuk a szegedieknek.– Egy jól játszó Körmendtől szenvedtünk vereséget, és egy hosszú utazást követően kevés időnk volt felkészülni a pécsi mérkőzésre. Reméltük, hogy jól reagálnak a fiúk, és reméltük, hogy nyerhetünk Pé­­csett, de bevallom, ekkora különbségre én sem számítottam. Bármikor meglephetnek egy ilyen ajándékkal! Nagyon jó volt nézni a játékot, de azt is, hogy mennyire együtt voltak – mondta Kiss Zsolt, a Naturtex-SZTE-Szedeák másod­edzője.

Ez persze már a múlt, hiszen az NB I./A csoportja karácsonykor sem áll le. Kerpel-Fronius Balázsék előbb ma 18 órától az Alba Fehérvárt, majd december 27-én a Szolnokot fogadják az újszegedi sportcsarnokban. A mai mérkőzés a kupaindulást tekintve különösen fontos, hiszen ez a találkozó jelenti az alapszakasz első felének végét. Egy győzelemmel biztosan ku­­padöntősnek mondhatná magát a Szedeák, de vereség esetén sem kell lemondania a részvételről. Ekkor azonban a többi eredménytől is függ, hogy a tavalyi szezon után ismét bejut-e a döntőbe a Na­turtex. Több forgatókönyv is létezik, hiszen összesen kilenc csapat is 6 győzelemmel és 7 vereséggel végezhet 13 fordulót követően, az elsődleges rangsoroló az egymás elleni eredmény, ezeken belül pedig négy csapattal szemben is jobb a Tisza-partiak mutatója.

A mai meccsre (amelyen a klub a Dock Cafénak köszönhetően egy forró csokival várja a szurkolókat) az Alba Fehérvár is 6–6-os mérleggel érkezik. A fehérváriak feljövőben vannak, a válogatottszünet óta lejátszott két bajnokijukat meg­­nyerték, a Zalaegerszeget és az Oroszlányt győzték le az immáron Matthias Zollner által irányított Fejér megyeiek.

– Az Albának nagyon jó a já­­tékoskerete, nemrég edzőt is váltottak, ez biztos, hogy új impulzust is adott nekik. A mi szempontunkból egy borzasztóan nehéz meccsre van kilátás, de remélem, ismét jól játszunk majd. Ezúton is köszönjük a szurkolóinknak, akik szép számban elkísértek minket Pécsre, hogy abszolút hazai pályát teremtettek! Egyúttal remélem, most is szépszámú közönség előtt játszhatunk, egy nagyon jó meccset szeretnénk játszani a fehérváriakkal – tette hozzá Kiss Zsolt.

Ami a Szedeák keretét illeti, Jesse Hunt Pécsett kiújult hátsérülése ugyan javult, de a légiós játéka kérdéses a mai bajnokin.