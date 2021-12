– Nagyon jó élménnyel távoztam legutóbb abból a csarnokból, remélem, ez most is így lesz – kezdte Keller Iván, a Naturtex-SZTE-Szedeák játékosa, aki tavaly karrierje egyik legjobb meccsét játszotta a Körmend otthonában. Szinte napra pontosan egy éve, 2020. december 9-én ugyanis 80–74-re nyert a Szedeák a Körmend otthoná­ban, a sikerből pedig nyolc há­­rompontossal vette ki a részét a szegediek tizenkettese.Persze ez a múlt, az idei szezon viszont rámutatott, a Falco KC Szombathely meccseit leszámítva gyakorlatilag bárki bárhol nyerhet. Sorra születnek a meglepő eredmények, a körbeveréseknek köszönhetően pedig elképesztően szoros a férfi NB I./A tabellája. A Szedeák úgy ötödik, hogy 5 győzelemmel és 5 vereséggel áll, az ugyanúgy 10 meccsel álló Körmend csak egyel kevesebb meccset nyert, viszont hét hellyel hátrébb, a tizenkettedik helyen áll. Mindez azért különösen fontos, mert a magyar bajnokság versenykiírása alapján az alapszakasz első fordulója, azaz 13 fordulót követően az első nyolc helyen álló csapat jut be a magyar kupa nyolcas döntőjébe, azaz kiemelt fontossággal bír a szerdai bajnoki – valamint a Szedeák számára az ezt követő két meccs is, amelyet a Pécs ellen idegenben, valamint majd az Alba Fehérvár ellen itthon játszanak Kerpel-Fronius Balázsék.

– Nagyon sok csapat pályázik még a legjobb nyolcra, ezért is nehéz meccsre számítok. Nincs jó formában a Körmend, megpróbáljuk ezt kihasználni, de biztos vagyok benne, hogy ők is azon lesznek, hogy visszatérjenek a helyes útra – tette hozzá Keller Iván.

A vasiak egyébként legutóbbi három bajnokijukat elveszítették, kikaptak az Alba Fehérvártól, a Szolnoktól, az elmúlt hétvégén pedig vereséggel távoztak Sopronból is. A vasiak keretéből továbbra is hiányzik majd a mű­téten átesett Mócsán Bálint, a keretük pedig egy helyen változott, Brandon Garrett helyett az amerikai Jalen Henry érkezett. A szegedi keretből az orrtörést szenvedett Polányi Kristóf elutazott a csapattal, de játékára valószínűleg a hétvégi, pécsi meccsig várni kell.