– A tavalyi bajnokcsapat magja megmaradt, nem kellett teljesen új csapatot építeni. Ez adta meg az alapját annak, hogy egy sikeres félszezont zárjunk. Már a tavalyi keret is mutatott olyan jeleket edzőmeccseken és bajnokikon is, hogy megállná a helyét a harmadosztályban. Si­­került megfelelő karaktereket igazolni, akik beleillettek a csapatunkba – kezdte lapunknak Siha Zsolt, a Makó FC edzője. Hozzátette, nagyon fontos, hogy nyugalom van a klubnál, a háttér minden szempontból biztosított számukra, így csak a munkára és a játékra kellett fókuszálniuk. – A szurkolóink mellettünk vannak, az NB III.-ban nincs ilyen nézőszám, mint Makón, a drukkereink pe­­dig idegenben is velünk vannak, ez is pontokban mérhető segítség – tette hozzá.

A Makó bennmaradása szin­­te biztosnak mondható az őszi teljesítményt követően, azonban igyekeznek tavasszal is jól szerepelni.

– Rettentően fontos, hogy ne dőljünk hátra, és mérhető legyen a csapat fejlődése a folytatásban is. Ameddig nem húzzák meg a vonalat, addig azért kell küzdenünk. Nem szabad beleülnünk ebbe a sikerbe, mert ez a következő szezont is befolyásolhatja. A tavaszi mutatóink megadják az alaphangot a következő idényre is, abszolút nem mindegy, hogyan játsszuk le majd a tavaszt. Jó lenne megőrizni a harmadik helyet – mondta Siha Zsolt.

A makóiak trénerénél a mentális részről érdeklődtünk: mek­­kora feladat lesz számára tűz­­ben tartania a játékosait az idény további részében.

– Egy német szakember elő­­adását hallgattam, aki felosztotta, melyik terület mennyire fontos a labdarúgásban. A mentális rész 5%-ot kapott, szerintem magyar játékosoknál ez nem így van. Folyamatosan motiválni kell őket. A langyos vizet soha nem szerettem, de ez a feladat egyel könnyebb lesz, mint a megyében volt. Kihívás ugyanakkor az is, hogy rö­videbb a téli felkészülés. Az pedig fontos lenne, hogy a klub és a csapat is a fejlődés jeleit mutassa majd tavasszal is, játékban és eredményességben is. Kérdéses, hogy mennyire marad egyben a keret, valamennyi mozgás biztosan lesz. Nagyon bánom az utolsó két mérkőzést, mert ha ott sikerült volna több pontot gyűjteni, és reális közelségben maradt volna az első hely, úgy egészen más tavasz várhatott volna ránk – válaszolta Siha Zsolt.

A makói játékosok két teljes hét pihenőt kaptak, december 20-ától egy rávezető, egyéni program szerint készülnek, majd január negyedikén találkoznak először.