Azt a Ceglédet fogadta a Hódmezővásárhelyi FC a 2021-es év lezárásaként, amelyet augusztusban idegenben tudott legyőzni. Bár most is előnybe kerültek Tapiska Gézáék, az első 45 perc során mégis inkább a Cegléd akarata érvényesült.A fordulás után már feljavult a hazaiak játéka, azonban a ceglédiek találtak be, de az egyenlítésre remekül reagált a HFC, amely nem sokkal később Ondrejó találatával ismét előnyhöz jutott. Csakhogy egy pontrúgás után újból egyenlített a Pest megyei csapat, és ugyan ment előre és dominált a Vásárhely, mégis hátrányba került.

Tíz perccel a vége előtt ugyanis a korábban a HFC-ben futballozó támadó, Pleszkán értékesített egy büntetőt. Ez sem törte meg a motiváltan és lendületesen futballozó hazaia­kat, a játékot látva Koncz Zsolt sem változtatott a pályán lévő csapat összetételén. Ez végül kifizetődött, hiszen két perccel a vége előtt Antman Joshua érkezett egy szabadrúgásra, s fejelte a ceglédi kapuba a labdát, ezzel kiegyenlítve.

Forrás: Török János

Nem állt messze a slussz­poéntól sem a Vásárhely, amely még egyszer a kapufát is eltalálta 3–3-nál, így azonban maradt a döntetlen. A Cegléddel szemben így négy pontot gyűjtött a HFC, és másodjára játszott döntetlent az ősszel. Ezzel pedig a tabella tizedik helyéről várhatja majd a folytatást.

Koncz Zsolt: – Az első félidőben fölénk nőtt a Cegléd, a szünet után azonban mi domináltunk. Sajnálom, hogy két pontrúgásból kaptunk gólt. Összességében kicsit keserű a szánk íze, de egy rivális csapattal szemben nem veszítettünk, az egész őszt nézve pedig belefér egy ilyen mérkőzés is.