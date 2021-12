Az elmúlt hetek meccs nélkül telt időszaka azonban a találkozó előtt zsinórban öt bajnokit megnyerő vendégeket nem zavarta meg: főképp Johnsont és Suarezt, a két légiós ugyanis remek dobóformával kezdett. Megérkezett a meccsbe a Szedeák is az idő teltével, de nyolcpontos hátrányát hiába faragta, a második negyed közepén ismét ennyi volt a különbség.

Tayler Persons ezúttal is vezér volt, közel járt a tripla duplához a Nyíregyháza ellen. Fotó: Karnok Csaba

Keller Iván öt pontjával sikerült ezt csökkenteni, a félidő hajrájában pedig már egylabdásra faragni. A le­pattanókkal nem volt gondja a szegedieknek, viszont öt büntető is kimaradt. Nem a védekezés dominált egyik oldalon sem, de csak három ponttal vezetett a nagyszünetben a szabolcsi csapat.

Fotó: Karnok Csaba

A harmadik negyedben to­vább üldözte ellenfelét a Szedeák, 59–63-nál a Cook elleni szabálytalanságért két technikait is kiharcolt magának a Nyíregyháza, a négy büntetőből három ment be. Persons betörése után azonban így is átvette a vezetést a Szedeák, a meccs során először, 67–66. Öt ponttal is meglépett a Szedeák, de amikor ismét visszajött a Nyíregyháza, jöttek a nagyon fontos hármasok. Másfél perc volt az órán, négypontos szegedi vezetésről jöhetett a végjáték. Bognár kosara után úgy tűnt, megvan a meccs, de Bryce bedobta a büntetőit. 84–82-nél támadhatott a Szedeák, Alston teljesen egyedül zsákolhatott, 86–82, ezzel eldőlt. Nagy csatában szakította meg ellenfele győzelmi sorozatát a Szedeák!

Simándi Árpád: – Nagyon köszönöm azt a biztatást, amit a szurkolóktól kaptunk ma, igazi hatodik emberünk volt ma a közönség! Nehéz meccsen vagyunk túl, amikor átbillenhetett volna a meccs, hibáztunk, azonban a srácoknak a helyén volt a szívük, és hatalmas győzelmet arattunk!

Szedeák–Nyíregyháza 86–84 (20–28, 28–23, 19–15, 19–18)Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, 11. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 800 néző. Vezette: Benczur T., Török R,, Kovács N.. Naturtex-SZTE-Szedeák: PERSONS 25/9, Cook 9/3, Szatmári 1, Hunt 4, Alston 12/3. Cserék: Balogh –, Kerpel-Fronius 5/3, KELLER 13/9, BOGNÁR 12/3, Filipovics 5. Vezetőedző: Simándi Árpád. Nyíregyháza: JOHNSON 24/6, Kiss, BRYCE 25/9, Pipiras 6/6, Suárez 14/3. Cserék: Bus, Bazsó 5/3, Kozák, Mokánszki 2, LeDay 8. Vezetőedző: Pető Ákos. Kipontozódott: Cook (40.).

Fotó: Karnok Csaba