Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid mellett a szegedi Olasz Annának is szurkolhattunk a nyílt vízi úszók 3. világkupa-állomásán. A magyar küldöttség tagjai közül Betlehem remekül teljesített, a 6. helyen ért célba, ám hármuk közül ő volt az egyetlen, akinek futamában nem történtek szokatlan események.A tokiói olimpián ezüstérmet szerzett Rasovszky elsőként ért be a célba a férfiak mezőnyében, ám végül mégsem örülhetett aranyéremnek. Hasonlóan a 2018-as glasgow-i Európa-bajnoksághoz, ismét a panelra ütés okozta vesztét: Marc-Antoine Olivier-vel a háta mögött a magyar versenyző elsőként zárt, és rá is csapott a valamelyest magasabban helyet foglaló panelra, ezt az óra rögzítette. A klasszikus ütés azonban csak hátrafelé fordulva a másik kezével történt meg, a bírók pedig a francia javára döntöttek, így ő lett az első. A Haász SZUE olimpiai negyedik helyezett kiválóságával, Olasz Annával sem mindennapi eseménysor történt meg Eliatban. A szegedi klasszis a verseny harmadik körében már 50 méteres előnyre tett szert, ám ekkor jött a feketeleves: szemébe sütött a nap, elvakította, így eltévesztette az irányt, emiatt köddé vált az előnye is, és végül a mezőny 6. helyén végzett egy már-már megnyert viadalban. Anna ezzel a 6. hellyel a világkuparangsorban sem előrébb, sem hátrébb nem lépett, a 4. helyről várhatja a folytatást.

– Én a 10,5 kilométeres versenyben vettem részt, mert szeretek úszni, nincs mese – mondta az MTI-nek Olasz Anna a futam után. – Kicsit elmentem kirándulni. Tíz éve úszom nyílt vízen, még sosem tévesztettem bóját, ideje volt ezt is kipróbál­­ni. A hibáiból tanul az ember, szokták mondani, hát én majd Abu-Dzabiban igyekszem megmutatni, hogy sikerült – fogalmazott.

A Haász SZUE vezetőedzője és a magyar nyílt vízi úszók szövetségi kapitánya, Gellért Gábor is értékelt a verseny után. Ő tanítványa úszásának pozitív oldalára világított rá.

– A megszokottnál lassabb tempóban úszott a mezőny, Anna már féltávnál az élre állt. Sajnos azon a szakaszon, ahol a szemébe sütött a nap, eltévesztette az irányt, így utol kellett érnie az élmezőnyt, ami sok erőt kivett belőle. Talán csak ez hiányzott ahhoz, hogy a szoros hajrában még előrébb tudjon végezni, de biztató a nagydöntő előtt, hogy ilyen bátran kezdeményezett – nyilatkozta Gellért.

A csütörtökön következő szezonzáró megmérettetésen még magasabb fokozatra kell majd kapcsolni Abu-Dzabiban. Ez a szintén a Haász SZUE kötelékébe tartozó Vas Lucára is igaz, hiszen itt már ő is bizonyíthat. Lesz is mit, mert a két védett magyaron, Rasovszkyn és Olaszon kívül még 2-2 hely kiadó a világ- és Európa-bajnoki keretben, ezek sorsáról pedig a csütörtöki viadal dönt majd.