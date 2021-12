Teljes kerettel szállhatott harcba a Naturtex-SZTE-Szedeák a Szolnok ellen, miután Jesse Hunt is újra játékra jelentkezett.Nagyszerű első félidőt produkált a Szedeák, amely 4–0-val nyitotta a meccset, majd folyamatosan vezetett is a játékrész során. A fizikalitás dominált kezdetben, a Szolnok pedig hiába próbálkozott derekasan a hárompontosokkal, csekély százalékban értékesítették a távoli dobásokat. Kilenc ponttal is meglépett a Szedeák a második negyed elején, de Gasper Potocnik időkérése után 7–0-val gyorsan visszajött a Szolnok, ekkor pedig már Simándi Árpád rendelte magához csapatát. Erre a helyzetre is jól reagált a Szedeák, amely szintén nem triplázott jól, de Bognár távolijával (amely az egyetlen volt a félidőben) már tíz ponttal vezetett, és a nagyszünetre is tartotta ilyen mértékű előnyét.

A harmadik negyed is ugyanilyen mederben telt, tízen belülre nem engedte ellenfelét a Szedeák. A játékrész közepéig maradt a tizenegy pontos hazai előny, majd megérkeztek a szegedi hármasok is: előbb Persons, majd Cook süllyesztett el egy-egy távolit, utóbbi dobása után pedig 16 pontra lépett meg a Naturtex, 56–40-nél. Ekkor megint megrázta magát az Olajbányász, de tízen belülre nem engedte továbbra sem ellenfelét a rendkívül koncentráltan játszó Szedeák. Tizenöt pontos előnyről jöhetett az utolsó negyed.

Három és fél perc telt el, amikor Persons ziccere után 16 ponttal vezetett a Szedeák: a Szolnok sok hibával játszott támadásban, könnyű ziccereket rontottak a vendégek, majd Cook triplája után a bónuszt is bedobta, húszat számolhatott a közönség, 72–52. Szubotics technikaija után összeszólalkozott Personsszal, a vendégek szerb légiósát ezért kiállították.

Az utolsó percekre így eldőlt meccs kicsit parázs véget ért, ugyanis a szolnoki szurkolók nehezen viselték csapatuk vereségét: a végén a szurkolást megköszönő Szedeák-­játékosokhoz is odajutottak, végül a biztonságiak kisebb dulakodást követően rendet tettek.

Simándi Árpád: – Köszönöm a szurkolóink biztatását, ma is nagyszerű hangulatot teremtettek! A védekezésünk volt a kulcs, nagyszerűen játszottunk végig a mai este folyamán, elsősorban lepattanózásban múltuk felül ellenfelünket, így nagyon értékes győzelmet arattunk.

Szedeák–Szolnok 81–57 (17–12, 23–17, 24–20, 17–8)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, 14. forduló.

Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1200 néző. Vezette: Benczur, Török, Pozsonyi.

Naturtex-SZTE-Szedeák: PERSONS 25/3, COOK 17/6, Szatmári, BOGNÁR 13/3, ALSTON 13.

Cserék: Balogh, Keller 2, Mayer, Kerpel-Fronius 2, Polányi, HUNT 9.

Vezetőedző: Simándi Árpád.

Szolnok: Pongó 5/3, Kovács, Cummings 4, Subotic 13/3, Taiwo.

Cserék: Solano 12/3, Rudner 3/3, Zsíros, Pallai 5/3, Cakarun 9.

Vezetőedző: Gasper Potocnik.

Kipontozódott: Persons (38.).

Kiállítva: Szubotics (38.).