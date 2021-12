Pitvarosról az országos döntőbe. Nagyon nagy szó ez a kis­­település számára. A floorballos fiúk ráadásul immáron évek óta szállítják a szép eredményeket, hiszen nem először lehetnek ott a legjobbak között. Idén még egy lapáttal rátettek az eddigiekre, hiszen most két korcsoport is képviselheti Pitvarost a diákolimpia döntőjében. Öt megye, Baranya, Békés, Bács, Jász-Nagykun és Csongrád-Csanád csapatai közül sikerült bejutni a korcsoportonként nyolccsapatos döntőbe. Nagy sikert értek el a bejutással is a fiatalok, hi­­szen a III. korcsoportos elődöntőben például az a Mélykút várt a fiúkra, akik legutóbb az országos döntő második helyén végeztek.– Három korcsoportban in­dultunk, volt olyan, aki csak pár hónapja fogott először ütőt, velük szemben az volt az elvárásom, hogy egy győzelmet arassanak, hogy legyen mit ünnepelni. Egy meccsen múlott nekik a bronzérem, abszolút várakozáson felül teljesítettek. A III. korcsoportos csapatunkat a legjobb négybe várom, a II.-eseknél pedig szeretném, ha előre lépnénk. Legutóbb hetedik helyen végeztünk, az már nagy siker lenne, ha a legjobb hatba kerülnénk. Azt tudni kell, hogy itt csupa jégkorongos sráccal kell felvenni a versenyt, teljesen másképp játsszák ezt a sportágat. A szülőknek is azt írtam, a neheze csak most jön, mert nem technikailag, vagy tudásban kell felnőni a feladathoz, hanem szellemileg – mondta lapunknak a csapat edzője, Moravszki Gábor, aki így két csapattal lehet majd ott a február 5–6-án, Szentesen esedékes döntőben. Az országos elődöntő a koronavírus-protokolloknak megfelelően zárt kapus volt Kecskeméten, ám az a terv, hogy a szentesi finálét az interneten élőben lehet majd követni.

Mindkét korosztályban a leg­­jobb nyolc csapat lehet ott majd az országos döntőben, a pitvarosiak itt mutathatják meg magukat. Olyan nagyvárosok csapatai ellen, mint Miskolc, vagy Eger – előbbi helyszínen például városon belüli selejtezőt is rendeznek.

A pitvarosi fiatalok két csapattal lehetnek ott a szentesi döntőben februárban. Fotó: Moravszki Gábor

– Csapatként teljesítettek re­­mekül a fiúk, máskor akadt egy-egy kiemelkedő fiú, most azonban együtt küzdöttek a sikerért. Nagyon jó érzés volt a pálya mellett lenni velük, nagy büszkeség az iskola számára is, hogy ismét ott lehetünk majd az országos döntőben – tette hozzá Moravszki Gábor.

A fiúknak egyébként munkával telnek majd az ünnepek is, hiszen nincs sok idő már a döntőig. Az eddigi egyórás foglalkozások helyett másfél órás edzésekkel készülnek, az ünnepek között pedig már ismét összejönnek gyakorolni a fiúk, a felvételek alapján igyekeznek kijavítani a hibákat, és csiszolni a játékukat annak érdekében, hogy februárban minél sikeresebben szerepeljenek.