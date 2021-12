A nyílt vízi úszók világkupa-sorozata lezárult, míg a medencében érdekelt sportolóknak ezen a napon indult a rövidpályás vi­­lágbajnokság.

A medencés úszók között rajthoz állt a 4×100 méteres női gyorsváltó, amelyben Gyurinovics Fanni, Jakabos Zsuzsanna és Késely Ajna mellett szerepet kapott a nemzeti csapat egyetlen utánpótláskorú versenyzője, a szegedi Pádár Nikolett is. A Haász SZUE tehetsége előbb a 200 méteres gyorsúszás számában 23. lett, majd a váltó öt másodperccel megjavítva az országos csúcsot a fináléba jutott, amelyben 7. helyen zárt.

A nyílt vízi úszók közül Olasz Anna elérte célját, hiszen bár 17. lett, ezzel az eredménnyel is sikerült megtartania az összetett 4. helyét a világkuparangsorban. Vas Luca a 28. helyen zárt, így eldőlt, hogy Rohács Réka és Balogh Vivien vívta ki magának a világbajnoki kerettagságot.

– Szokatlan módon több mint negyven forduló volt ezen a futamon, így ez inkább volt vízi birkózás, mint nyílt vízi úszás, amiből a vékonyabb magyar lá­nyok most nem jöttek ki olyan jól. Mindenki jól úszott, szóval nem lehetek elégedetlen, ezt a versenyt most végig kellett csinálni, és Anna így is megőrizte a negyedik helyét összetettben, ez volt a legfontosabb célja. Lucának most nem jött össze a vb-kvalifikáció, de folytatja a munkát az Eb-indulás reményében – összegzett a Haász SZUE közösségi oldalán Gellért Gábor, a nyílt vízi úszók szövetségi kapitánya.