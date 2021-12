Bár éppen ottjártunkkor éb­redt, egy szavát sem hallottuk Tayler Persons kisfiának. A kilenc hónapja született Paxx Anthony végig nyugodt volt, és éjszaka sem nehezíti meg a szülők dolgát. Az amerikai irányító Szegedre szerződött az idény előtt, felesége és kisfia is követte őt a Tisza partjára, így szeptember óta már Szegeden töltik a mindennapjaikat: hármasban.– Izgalmassá teszi számunk­­ra a karácsonyt, hogy már itt van nekünk Paxx Anthony is. Persze rossz, hogy távol le­­szünk a szeretteinktől, de a kisfiunkkal biztosan különle­ges ünnepünk lesz – kezdte Katherine, Tayler Persons fe­lesége annak kapcsán, hogy hazájuktól távol, Szegeden töltik majd az első olyan karácsonyt, amikor már a 9 hónapos kisfiuk is velük lehet.

Katherine és Tayler tavaly Németországban töltötték az ünnepeket, hiszen az irányító akkor a Würzburg csapatában játszott, így nem szokatlan számukra, hogy az ünnepeket a szeretteiktől távol kell tölteniük. Ugyanakkor az akkor még áldott állapotban lévő Katherine-nek a tavalyi volt az első ilyen alkalom. Tayler megjegyezte, nagyon szeretik Szegedet és a karácsonyi vásárt, ahol sokat sétálnak Paxx Anthonyval is, ezzel is hangolódtak az ünnepekre.

– Nehéz, hogy távol leszünk a mi családunktól, de itt va­­gyunk egymásnak. Igyekszünk kipróbálni helyi sajátosságokat is az ünnep kapcsán, nagyon szeretjük a kürtőskalácsot pél­­dául – tette hozzá Tayler. A konyhában várhatóan nem a magyar ízek lesznek majd a dominánsak szenteste, de Ka­­therine-nel azon vannak, hogy minél jobban megismerjék a magyar konyhát.

Katherine számára igazán mozgalmas volt az elmúlt egy év: férje tavaly németországi légióskodását követően Lengyelországban játszott, majd most Magyarországra érkezett, immáron kisfiukkal közösen.

– Nagyon élvezem, hogy Taylerrel lehetek, távol az Egyesült Államoktól is! Szeretek felfedezni új kultúrákat és országokat, így Magyarországból is igyekszünk annyit megismerni, amennyit csak lehet. Tudom, hogy ez nem tart örökké, a lényeg, hogy Tayler élvezze a játékot, én pe­­dig igyekszem biztosítani számára a nyugodt környezetet. Tetszett a szegedi csarnok és a meccsek hangulata, Paxx is nagyon élvezte a meccseket, tapsolt, is néha – tette hozzá Katherine, aki ha teheti, ott van a Naturtex-SZTE-Szedeák hazai mérkőzésein is.

A család életében mindenképpen különleges lesz az idei december 24-e, ami egyben az új hagyományok teremtését is magával hozhatja. Mivel a Naturtex-SZTE-Szedeák tegnap még bajnoki mérkőzést játszott, és 27-én már újra pályára szólítja a csapatot a sorsolás, így igazán nem kapcsolódhat ki Tayler, de azt tervezik, karácsonyi filmeket néznek december 24-én, és közös süteménysütéssel igyekeznek ünnepi hangulatot varázsolni lakásukba. Paxxnek nagyon tetszett a fel­díszített karácsonyfa, ám egyelőre nagyobb, élő fát még nem terveztek.

Új szokások születhetnek Personséknál az első családi karácsony alkalmával.

Fotó: karnok csaba