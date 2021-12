Nagy baj nem történt szerdán. A Körmend vendégeként ki lehet kapni, és bizonyára sokan el is véreznek majd a szezon során a háromszoros bajnok otthonában. Ma viszont egy olyan meccs vár a csapatra, amelyen komolyabb esélye lehet a győzelemre, hiszen a Pécs vendégeként játszik a Naturtex-SZTE-Szedeák.A pécsiek a Szedeákhoz hasonlóan szintén 5–6-os győzelem-vereség mutatóval állnak a bajnokságban, legutóbb az Oroszlány vendégeként maradtak alul. Odahaza eddig négy meccset játszottak, amit két győzelemmel és két vereséggel tudtak le.

A szombati forduló előtt összesen hat csapat áll egyébként 5–6-al a bajnokságban, ami a 12. forduló előtt azért is különösen fontos, mert az alapszakasz felénél az első nyolc helyen álló csapat jut be a magyar kupa nyolcas döntőjébe – egy mai győzelem tehát dupla fontossággal bírhat a kupaindulást illetően is. A kupadöntő mezőnye egyébként a december 23-i fordulót követően alakul ki, jövő csütörtökön az Alba Fehérvárt fogadja majd a Szedeák az alapszakasz első felének zárásaként.

Jó hír, hogy a szegediek ke­­rete várhatóan bővebb lesz a szerdaihoz képest. Jesse Hunt hátfájdalmai javultak, Körmen­den ugyan bemelegített, de végül nem vállalta a játékot, ma azonban várhatóan már ott lehet a társakkal, ahogyan Polányi Kristóf is. Az orrtörést szenvedett fiatal kosaras ha arcvédő maszkkal is, de játszhat a mai napon.

Szerdán a kemény védeke­zéssel szemben sok volt az el­­adott labdája a Szedeáknak, ez pedig megpecsételte sorsát. Ahhoz, hogy sikerrel vegye a baranyai túrát, mindenképpen limitálnia kell majd ezeket a hibákat: ugyanakkor ha a debreceni játékával rukkol elő a Szedeák, akkor jogosan pályázhat a győzelemre a mai napon is.