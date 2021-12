Nem sikerült elérnie célját az őszi szezon során az Algyő SK labdarúgócsapatának. A megyei I. osztályban a téli szünetet a hatodik helyen töltő együttes 22 pontot gyűjtött az ősszel lejátszott tizenhárom bajnoki alatt. Bár hazai pályán hét alkalommal is játszhatott a csapat, csak tíz pontot gyűjtött a megszerezhető huszonegyből, ami a saját pályáján lejátszott meccseket illeti.

– A bajnokság előtti célkitűzéseink között szerepelt az első négy hely megszerzése, féltávnál sajnos egyelőre ez nincs meg, így összességében a várakozásokhoz képest alulteljesítettünk – összegzett a klub honlapjának Podonyi Norbert, az Algyő SK edzője. A tréner kitért rá, mivel az előttük álló csapatokat nem tudták legyőzni, így reálisnak látja a hatodik pozíciót. Hozzátette, ahhoz, hogy elérjék a céljai­kat, nagyon keményen kell dolgozniuk az edzéseken és a meccseken is.

Ahogy Podonyi Norbert is rámutatott, az Algyő az előtte álló öt gárdával szemben nem volt sikeres. Az SZVSE, Szeged-Csanád Grosics Akadémia II., Tiszasziget, Kiskundorozsma, Szentesi Kinizsi által alkotott ötös fogat ellen egy döntetlent játszott a csapat, ám a szegediek elleni 3–3-as döntetlen miatt is bosszankodhattak az algyőiek, hiszen 2–0-ra, majd 3–2-re is vezettek, ám végül meg kellett elégedniük egy ponttal.

Az algyői csapat edzője elmondta, biztosan lesznek változások a csapatnál a téli szünet folyamán.