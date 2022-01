A tokiói nyári olimpián bronzérmes női vízilabda-válogatottból ezúttal öt játékost hívott meg a görögországi világligakezdetre Bíró Attila szövetségi kapitány. Garda Krisztina, Leimeter Dóra, Magyari Alda, Szilágyi Dorottya és Parkes Rebecca képviselheti majd a rutint a vízben, míg Kiss Alexandra, Dömsödi Dalma, Pőcze Panna és Szegedi Panni bemutatkozásra készülhet, akárcsak Maczkó Lilla – tavaly a Szentes kapusaként szerepelt –, aki kereten kívüliként tart a csapattal Patraszba.– A kijelölt keret alkotja most a magyar válogatottat, ennek a csapatnak kell bizonyítania. A közös edzések hiányoznak persze, hiszen még ilyen nehéz helyzetben is néhány tréningekkel egész sokáig el szoktunk jutni, most azonban ettől is el kellett tekintenünk, így kell a meghívott játékosoknak bizonyítaniuk. Teszt lesz ez számukra, bízom benne, jó meccset vívunk a görögökkel, és nyerni is tudunk. Célunk a világligában is továbbjutni. Újoncokat avatunk, rájuk külön is kíváncsi leszek – nyilatkozta a kerethirdetés kapcsán a szövetség honlapján Bíró Attila.

Hosszú idő után van szentesi születésű játékosa a magyar válogatottnak. A Kurca-parti várost évek óta Tóth László másodedző képviseli a szakmai stábban. Dömsödi Dalma töri meg a jeget, aki az előző idényben még a Szentes játékosaként a szövetség pontszámítása alapján a harmadik legjobb játékosa volt a bajnokságnak. Idén is az előkelő tizenharmadik helyen áll a ranglistán.

A magyar női vízilabda-válogatott játékoskerete a Görögország elleni világliga-mérkőzésre, kapusok: Kiss Alexandra (Eger), Magyari Alda (UVSE) Mezőnyjátékosok: Dömsödi Dalma (Ferencváros), Faragó Kamilla (UVSE), Farkas Tamara (BVSC), Garda Krisztina (Dunaújváros), Kuna Szonja (Ferencváros), Máté Zsuzsanna (Ferencváros), Leimeter Dóra (BVSC), Parkes Rebecca (Ethnikos, görög), Pőcze Panna (Ferencváros), Szegedi Panni (UVSE), Szilágyi Dorottya (Dunaújváros). A csapattal tart: Maczkó Lilla (Dunaújváros). Szövetségi kapitány: Bíró Attila. Másodedző: Tóth László.