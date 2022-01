Tizennégy megszerzett pontjával a tizedik helyen várhatja a márciusi folytatást a labdarúgó megyei I. osztályban a Makó FC II., amely teljesítménye otthon és idegenben is azonos volt, hiszen pályaválasztóként és vendégként is hét pontot szerzett.– Hat-hét ponttal többünk is lehetett volna, voltak bravúreredményeink, de akadtak olyan meccsek is, amikor három pontra számítottunk, mégsem jött össze. Fiatal a csapatunk, benne van ez a hullámzás. Jobb őszt vártam, de ennek a csapatnak még össze kell érnie, ezért dolgozunk, hogy tavasszal jöjjenek is ezek a pontok. Ezúton is szeretnénk résztvétet nyilvánítani Luczó Csaba elhunyt apátfalvi elnök családjának és a klubnak! – mondta lapunknak Koczkás Zoltán, a csapat edzője.

A makóiak 25 gólt lőttek, ami nem mondható rossz mutatónak a rivális csapatok vonatkozó teljesítményéhez képest, viszont a középmezőny csapataihoz mérten többet, 33-at kaptak.

– Kilenc nyári edzőmeccsünkből nyolcat megnyertünk, akkor jól ment minden. Molnár Dávid kiesésével azonban a védelmünk meggyengült, sokszor felforgatott védelemmel kellett felállnunk. Több formációban játszottunk, úgy érzem, az ősz végére sikerült megtalálni a megfelelőt, ebben közbe­szóltak a sérülések és az eltiltá­sok is. Most azon dolgozunk, hogy tavasszal akár mérkőzésen belül is képesek legyünk vál­­tani, mert ez is fontos lehet – tette hozzá a makóiak trénere.

A keret tagjai egyéni program szerint készülnek, majd január 18-án kezdik el a közös téli felkészülést. A hagymavárosiak ke­­rete várhatóan kis mértékben változik majd a téli szünet alatt, szeretnének erősíteni, de ez a téli átigazolási időszakban ez nehezebb kérdés. A csapatnál az is cél, hogy minél több fiatal játékos kapjon szerepet, valamint segítsék az NB III.-as csapatot.

– Azoknak is tudtunk segíteni, akik sérülés miatt kiestek a harmadosztályú csapatnál, és szükségük volt a játékpercekre. A már említett Molnár Dávidnak meglett volna a le­hetősége, hogy kopogtasson az NB III. ajtaján a jó szereplés ellenére is. Ez a csapat képes idegenben is jól szerepelni, most már érzik is a srácok ma­gukon, hogy a megyeegy egy más kávéház. Fontos még megjegyeznem, hogy az U19-es csapatból három-négy játékost is tudtunk szerepeltetni, ez pedig mindenképpen pozitívum – zárta Koczkás Zoltán.

A Makó FC II. felkészülési programja, január 29.: Makó II.–Mezőhegyes. Február 5.: Makó II.–Deszk. Február 12.: Makó II.–UTC. Február 16.: Makó II.–Tótkomlós. Február 19.: Makó II.–Deszk. Február 26.: Makó II.–Mórahalom.

A sárga mezes makóiak megelőzték a másik újoncot, a Deszket az ősz végére.

Fotó: deszki sc