Idén májusban a vizes sportok, így a vízilabdázók, az úszók és a műugrók számára rendeznének világbajnokságot Fukuokában. Egyelőre azonban csak feltételes módban beszélhetünk erről, mert a japánok hétfőn közölték: a koronavírus-járvány miatt nem tudják megrendezni a vb-t.– Az ember azzal nem tud nem egyetérteni, hogy ha bármilyen egészségügyi motiváció­ja van a halasztásnak, akkor azt kell tenni. Itt azonban mindenki csak arról beszél, hogy ugyanúgy Fukuoka a helyszín, csak más időpontban. Amíg nincs hivatalos bejelentés, nem hagynám figyelmen kívül, hogy van a világon más alkalmas város, amely szívesen megren­dezné ezt a vb-t. Hallottam Ka­­zanyról, de úgy gondolom, Budapest is meg tudná rendezni. Erről azonban jelenleg nincs szó, hogy miért, az egy jó kérdés – mondta lapunknak Szabó Zoltán, a Szegedi VE korábbi vezetőedzője.

Szabó Zoltán kiemelte, ha igaznak bizonyulnak a sajtóhírek, és valóban 2023-ban, ugyanúgy Fukuokában rendezik meg a vb-t, akkor felmerül a kérdés, hogy miért nem készült a nemzetközi szövetség egy B tervvel arra az esetre, ha a japánok nem vállalják a rendezést.

– A FINA úgy viselkedik, mintha most robbant volna ki a vírus. Ha már elhalasztják, akkor az egy komoly hul­­lámot indít el. A hazai és nemzetközi versenynaptárak ehhez a világbajnoksághoz igazodtak, hiszen ez az év fő eseménye. Borzalmasan sűrű a program, ezért ha májusban kiesik a vb, akkor a nemzetközi kupa- és válogatott mérkőzések, valamint a magyar bajnokság le­bonyolítása is átformálódik, ebben majdnem biztos vagyok. Játékos- és szakvezetői szemmel nézve ennél a halasztgatásnál rosszabb dolog nincs – fejtette ki Szabó Zoltán, aki rámutatott: a halasztás eredményeként 2024-ben vízilab­dában olimpiát, világ- és Eu­­­rópa-bajnokságot is rendezné­nek...

– Elborult az első dominó, és mindenki a sajátját döntögeti tovább. Ezzel a döntéssel 2024-ig egy elfuserált versenyrendszer lesz, amelynek senki nem örül, de mindenki megpróbálja lenyelni – zárta Szabó Zoltán.

Egyeztetnek: Fukuokában az úszók és a műug- rók is versenyeznének, így több szakszövetséget is érintene az egyelőre nem hivatalos halasztás. Információink szerint a Magyar Úszó Szövetség a mai napon tárgyalja a kialakult helyzetet, így holnapi lapszámunkban arról olvashatnak, hogyan érinti a HAÁSZ SZUE-t és annak versenyzőit, ha valóban eltolják a világbajnokságot egy későbbi időpontra.