Egy év kihagyás után ismét megrendezik a Magyar Jégkorong Napját. A Magyar Jégkorong Szövetség által rendezett programsorozathoz Szeged is csatlakozik.

A Goodwill Pharma Szegedi Vízmű U8-as és U10-es csapatai szombaton a Városligetben kergetik a pakkot, ám a szegedi műjégpályán is bőven lesznek események. 8.40 és 11.00 között a nagyközönség számára kipróbálható a kapura lövés, de a szlalompálya is, mindkét feladatban jégkorongozók és gyorskorcsolyázók segítenek. Lesz a helyszínen kvíz, valamint ajándéksorsolás is.

14.40 és 17 óra, valamint 20 és 22 óra között ugyanez a program ismétlődik meg, így a három idősávból ki lehet választani a megfelelőt. Algyőn sem marad üres a jég, 16.00 és 17.00 között bemutatóedzést tart a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű U16-os korosztálya.

Vasárnap a szegedi műjégpályán 8.40 és 11 óra, valamint 14.40 és 17 óra között a szombati menetrend ismétlődik meg. Ami a 11.30 és 14.30 közötti idősávot illeti, itt igazi hokimatiné lesz ajándékosztással, bemutatóedzéssel, az apukák és fiaik egymás elleni meccsével. Algyőn 11.30 és 12.30 között az OB II.-es együttes tart bemutatóedzést, 13 és 15 óra között pedig a kapura lövés és a szlalompálya próbálható ki.

A kétnapos programsorozatot vasárnap 18 órától Goodwill Pharma Szegedi Vízmű–Worm Angels OB II.-es felnőtt bajnoki zárja.