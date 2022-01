Nagy érdeklődés övezte a Csongrád-Csanád megyei el Clásicót. A népes hazai közönség mellé Szegedről is érkeztek szurkolók. Ott volt a jegyzőkönyvben a Kurca-partiak új igazolása, a kanadai válogatott Aria Soleimanipak is. A szezon végéig kötöttek vele szerződést.

Villámrajtot vett a Szeged. Nagyjából két percet követően már 2–0-ra vezettek a vendégek. A második negyed közepén már 1–5 állt az eredményjelzőn. Szentesi kontrák után jöttek a Bóbis-gólok, de Gyapjas is stabilan védett. 3–6-nál mínusz kettőre zárkózhatott volna a kapufával nem jó viszonyt ápoló Metalcom.

A hazai kapuban Meixnert Kovács váltotta a harmadik negyedre. Jól szállt be a 18 éves kapus, védett és labdákat szerzett, de a hazaiak közelebb már nem kerültek a vendégekhez.

A Szeged szombaton 17.30-kor a Miskolcot fogadja, míg a Szentes jövő szerdán a Vasas vendége lesz.

Pellei Csaba: – Sajnos megérdemelten nyert a Szeged. Azt csinálták a vendégek, amit tudnak. Kinyíltunk, passzoltak a centernek, összeszedtük a kiállítást, az emberelőnyt pedig gólra váltották. Öt átlövésgólt kaptunk a rövidbe, pedig megbeszéltük, hogy ide tilos. Annyi tartalék jelenleg nincs a bennünk, hogy itthon tizenegy gólt kapva is nyerjünk. A legnagyobb probléma, hogy nem tudtunk váltani, végig az történt a medencében, amit a Szeged akart. Négy labdánk is a gólvonalra pattant a kapufáról, ami abszolút szerencse kérdése. Végre nem kellett gondolkodnom, hogy kit írok be a jegyzőkönyvbe, megvoltunk tizennégyen. A stabilitásunkat mindig a védekezésünk adta eddig, idén viszont elsősorban hátul vannak problémáink. Itt mindenképpen jobban kell játszanunk a közeljövőben.

Kiss Csaba: – Nem számítottunk könnyű mérkőzésre, hiszen rengeteg csapat megszenvedett már Szentesen. Kontrolláltuk a játékot, és jól védett Gyapjas Brendon, elöl pedig végre sikerültek azok a lövéseink, amik az elmúlt időszakban nem. Nagyon örülök a három pontnak, remélem, hogy visszakerülünk az őszi helyzetünkbe. Sokszor szerencsénk is volt ma, többször a kapufáról kifelé pattantak a szentesi labdák. Nagyon fontos feladatok várnak még ránk, nem elégedhetünk meg ezzel, vasárnap még fürödhetünk a győzelem mámorában, hétfőtől viszont gőzerővel készülnünk kell a miskolci találkozónkra.

A férfi OB I. állása

1. OSC 16 13 2 1 222–133 41 2. Szolnok 16 13 1 2 231–121 40 3. Ferencváros 14 13 1 0 199–109 40 4. Vasas 16 12 3 1 175–112 39 5. BVSC 16 11 1 4 199–139 34 6. Honvéd 16 9 2 5 179–157 29 7. Pécs 16 6 1 9 136–183 19 8. Eger 16 6 0 10 181–204 18 9. Szeged 16 6 0 10 133–171 18 10. Kaposvár 16 4 3 9 158–203 15 11. UVSE 16 3 2 11 134–198 11 12. Miskolc 16 3 1 12 143–217 10 13. Szentes 17 2 1 14 144–220 7 14. Debrecen 15 1 0 14 115–182 3