Már az Európa-bajnokság döntője (vasárnap, 18 óra) előtt pályára lép az NB I.-ben a Pick Szeged férfi kézilabdacsapata. Vasárnap 17 órára Egerbe utaznak Bodó Richárdék.A Tisza-partiak tizenhárom játékosa lépett pályára az Eb-n, a norvég Alexander Blonzra és Kent Robin Tönnesenre még holnap 15.30-tól egy helyosztó mérkőzés vár Budapesten az ötödik pozícióért. A többiek viszont a reméltnél hamarabb búcsúztak hazájukkal a tornáról, a csoportkör után. A szegedi munkába hétfőn csatlakoztak be.

– A válogatott egy dolog, a csapat pedig egy másik. Mentálisan és fizikálisan is dolgozunk velük, de nem szabad elfelejteni azt sem, hogy az évet úgy zártuk, hogy legyőztük a THW Kielt, és a mi játékosaink sokkal jobbak, mint az eredmények mutatják az Európa-bajnokságon, legalábbis mi ezt így gondoljuk. Hiszek a játékosaimban, és ha tudunk minden gond nélkül dolgozni, akkor ennek meg is lesz az eredménye. Egy ilyen esemény után mindig az idő a legnagyobb ellenfél. Most azt kell felmérni, hogy a fiúk milyen állapotban térnek vissza hozzánk, hiszen kell egy kis idő, amíg visszatérnek a mi rendszerünkbe – jegyezte meg a klubhonlapon Juan Carlos Pastor vezetőedző.

A spanyol szakember hozzátette, az egri meccs tökéletes lesz arra, hogy felvegyék a ritmust, a versenytempót, és elinduljon a munka, a kézilabda. Fontos ez a találkozó, mert lépésről lépésre kell elérniük azt a szintet, amelyre a későbbiekben szükségük lesz.

A kontinenstornáról el­mond­­ta, azok a válogatottak játszanak mindig jól, amelyeknek van elképzelése. Ezek pedig most is ott vannak a legjobbak között. Haladnak előre, a 2023-as világbajnokság pedig fontos lesz, hiszen azon már olimpiai kvótákat is osztanak. A vb-selejtezők már márciusban elindulnak, ebbe pedig korán becsatlakozik Portugália (Martins) és Szlovénia (Sostaric, Bombac, Gaber, Henigman, Mackovsek).

– Rengeteg meccset megnéztem, és a jelenlegi helyzetnek köszönhetően sokkal több játékost láthattam pályára lépni. Olyanok is fontos szerepet kaptak, akik eddig hátrébb voltak a rangasorban – árulta el Pastor.