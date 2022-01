Eddig három felkészülési mérkőzést játszott a Makó FC NB III.-as labdarúgócsapata: a megyei I. osztályban szereplő Kiskundo­rozsmát 4–1-re verte, majd le­győzte (2–1) és ikszelt (1–1) az NB II.-es Békéscsabával.Ez utóbbi két eredmény igencsak figyelemreméltó, hiszen az egy osztállyal magasabb szinten játszó együttes ellen maradt pozitív a Maros-partiak mérlege – ha kuparendszerben nézzük a párharcot, a Makó jutott tovább. No, persze ez utóbbi megjegyzés csak egy játék része, de az tény, a Makó továbbra is jó úton jár.

– Alapvető gondolat, hogy a felkészülési mérkőzések eredményeiből sok következtetést nem szabad levonni – mondta Siha Zsolt, a Makó vezetőedzője. –Edzőmeccsekről beszélünk, ám azért az, hogy egy héten belül kétszer is összecsaptunk velük, a mérleg pedig pozitív, mutat olyan dolgokat, amelyek megerősítenek minket a munkánk jó irányában. A Békéscsabának vasárnap már bajnokija lesz, így élesebb volt, mint mi. A rövid időn belüli két meccs miatt pedig azt gondoltam, az Algyőn aratott sikert követően másodszor már beleszaladunk a késbe, hiszen az osztályok között nem véletlenül vannak meg a különbségek. Meggyőzőbbek voltunk először, most volt szerencsénk is, mert a vezetésük után a második gól benne volt a játékukban, de függetlenül attól, hogy ezek edzőmeccsek, nagy dolog a siker és az iksz.

A Makó keretében minimális volt eddig a mozgás, egyedül Nikitscher Tamás távozott, őt az NB II.-es Pécs igazolta le.

– Ha megfelelő minőségű játékost nem találunk a helyére, akkor megpróbáljuk házon belül megoldani a pótlását – nyilatkozta Siha. – Nagyon nagy dolognak tartom, hogy a Pécs leigazolta, de a keret mennyisége és minősége nélküle is megfelelő. A fizikai állapota ezek szerint rendben volt, ez pedig azt mutatja megint, hogy nem dolgozunk rosszul Makón. Ha a harmadosztályból valaki elmegy a második ligába próbajátékra, tízből kilencen visszatérnek, és csak egy ragad meg az NB II.-es csapatnál. Örülök, mert Tamás viszi a város, a klub, a stáb hírét. Nehezíti a dolgunkat, mert könnyebb lenne vele, mint nélküle, de ez már tény.

A Makó szerdán 18 órától a HFC-t fogadja az újabb edzőmeccsen.

Nikitscher elbúcsúzott

Az augusztusban leigazolt Nikitscher Tamás (22) makói pályafutása rövid életű volt, de a drukkerek szívébe így is belopta magát.

– Az a minimum, hogy így köszönjek meg minden szeretetet és támogatást, amelyet a makói szurkolóktól kaptam. Emberileg és játékosként is fejlődtem a csapatnál. Elképesztően jó a gárda kiváló szurkolókkal és remek vezetéssel, hálás vagyok, hogy itt lehettem. Mivel magasabb szintről jött a lehetőség, ezért búcsúzom, és köszönök mindent – így búcsúzott a makói szurkolóktól.