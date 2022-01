A hatodik helyen töltheti a téli szünetet a labdarúgó megyei I. osztályban az Algyő SK. A csapat menetrendje nem volt a legszerencsésebb, hiszen több meccse is elmaradt, ám a november végén pótolt két mérkőzést megnyerve végül a középmezőny ­elejére ugorhattak.– Az elmúlt évekhez képest fiatalodott a csapat, és sok algyői kötődésű játékost is beépítettünk. Akik két és fél éve csatlakoztak hozzánk, közülük többen már stabil megyeegyes játékosok, mint például Belo­vai Krisztián vagy Molnár Gergő. Szeretnénk, ha ez a folyamat folytatódna. Persze ez az eredményesség rovására is megy, de NB-s álmaink nincsenek. Hosszú távon remélhetőleg adódik arra esély, hogy a klub eljusson oda, de ahhoz az utánpótlást fel kell építeni – kezdte lapunknak Podonyi Norbert, az Algyő edzője.

Ami az algyőiek szereplése kapcsán érdekesség, az előtte álló öt csapattal szemben csupán egy pontot szerzett. Az az egy döntetlen a Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. ellen jött össze, ahol 2-0-ra, majd 3-2-re is vezetett a csapat, ám végül meg kellett elégednie egy ponttal.

– Úgy gondolom, azon a meccsen játszottunk a szezonban a legjobban. A realitás számunkra a negyedik-ötödik helyet jelenti. Fontos lenne, hogy az előttünk állókkal szemben is pontot szerezzünk, mert a futballban benne van, hogy a hátsó régió csapatai ellen pontot veszítünk. Ha pedig ez megtörténik, akkor bravúrokra is szükség van ahhoz, hogy elérjük a céljainkat – tért ki az élcsapatokkal szembeni mérlegre az algyőiek trénere.

Ami a játékoskeretet illeti, mindenképpen erősítenének Algyőn, ahol a belső védő poszt vár megoldásra. Mint Podonyi Norbert kitért rá, egy játékosuk volt erre a posztra, így az ősszel is házon belül kellett megoldást találniuk erre, a télen azonban orvosolnák ezt a helyzetet. Az algyőiek edzője elmondta, elégedett a fiatalok teljesítményével, ugyanakkor könnyebb lett volna úgy dolgozniuk, ha megmarad egy stabil mag. A távozók azonban vagy magasabb osztályba igazoltak, vagy pedig a civil életben kaptak remek lehetőséget.

A kerettagok számára január 24-én vezénylik az első tréninget, majd február 2-án következik az első edzőmeccs a Békés megyei I. osztályú Szarvas ellen, hazai pályán. Február 6-án a Makó vendégei lesznek, 12-én a Szeged-Csanád GA U19-es csapatát fogadják. A felkészülés finisében két Bács-Kiskun megyei csapattal játszanak: február 19-én a Lajosmizse, míg 26-án a Bácsalmás érkezik Algyőre.