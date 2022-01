A hét klub két csoportban kezdte meg a küzdelmeket, majd mindkét ágról az első kettő jutott a négy közé. Az elődöntőbe két Csongrád-Csanád és két Békés megyei alakulat jutott be: a Kiskundorozsma az Üllés-Pizzamonster csapatát győzte le, míg a Dévaványa a Gyulai Amazonok együttese ellen került végül a döntőbe, amelyben a Dévaványa biztosan verte a dorozsmai lányokat.

Másodikok lettek. A kiskundorozsmai női labdarúgók döntőt játszottak az Új év Szkítasport-kupán. Fotó: Márki Ferenc

Érdekesség, hogy a döntő és a bronzmeccs párosítása is megismétlődött a csoportkörben, hiszen a Kiskundorozsma és a Dévaványa, illetve az Ül­lés-Pizzamonster és a Gyulai Amazonok alakulat együtt kezdte meg a tornát. Ahogy ak­­kor, úgy a fináléban is ugyanaz a csapat nyert, sőt az Üllés és a Gyula esetében még az eredmény is ismétlődött.

Eredmények: Új év Szkítasport-kupa, női szakág (7 csapat), A csoport: Tiszasziget–Kiskudorozsma 1–3, Dévaványa–Tiszasziget 13–0, Kiskundorozsma–Dévaványa 1–6.

B csoport: Üllés-Pizzamons­ter–Mórahalom 2–0, Gyulai Amazonok–Bordány 4–1, Ül­lés-Pizzamonster–Bordány 5–1, Mórahalom–Gyula 2–4, Mórahalom–Bordány 1–0, Gyula–Üllés-Pizzamonster 1–2.

Elődöntők: Kiskundorozs- ma–Üllés-Pizzamonster 1–0, Dévaványa–Gyulai Amazonok 5–1. Helyosztók, a 3. helyért: Üllés-Pizzamonster–Gyulai Amazonok 2–1, döntő: Dévaványa–Kiskundorozsma 5–2.

Különdíjasok, a legjobb játékos: Mészáros Eszter (Kis­­kundorozsma), a legjobb ka­­pus: Samu Aliz (Üllés-Pizzamonster), gólkirály: Molnár Kitti és Szabó Tünde (mindkettő Dévaványa).