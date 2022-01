Te­vékenyen teltek az új év első napjai a magyar vízilabda-válogatottaknál. A férfiaknál a felnőttek mellett a juniorok és az Universiadé-csapat is összetartáson vett részt Budapesten, míg a nőknél csak utóbbi – né­­pes szegedi különítménnyel.

A 2021-es vízilabda-világbajnokságot 2022-re halasztották. A japán Fukuokában tartják má­­jus 13–29. között. Erre kezdte el a ráhangolódást a férfikeret, ugyanis december utolsó és január első napjaiban a rutinos, ismert játékosok mellett a feltörekvő fiatalokat is szemügyre vette Märcz Tamás szövetségi kapitány. Így kapta első válogatottbehívóját a Szegedi VE kapusa, Gyapjas Brendon is.

– Mindenkinek megmondtam, hogy kifelé és befelé is nyitva van az ajtó, ha valaki a klubjában, vagy itt, nálunk olyan teljesítményt nyújt – nyilatkozta az MVLSZ honlapján a szövetségi kapitány. Hozzátette, az áprilisi világbajnoki felkészülés kezdetéig csak a világliga-mérkőzéseket megelőző rö­­vid összetartások alkalmával tud együtt gyakorolni a keret, de bízik benne, hogy kiemelkedő teljesítménnyel érkeznek meg a játékosok az edzőtáborokba.

A férfi és női Univrsiadé-válogatott játékosai is összetartáson vettek részt az elmúlt napokban. Szentesről Pellei Frank ez­­úttal nem tudott részt venni a gyakorlásokon, Szegedről vi­­szont népes társaság utazott a fővárosba. Gyapjas Brendonnak Märcz Tamás mellett Horváth János is küldött meghívót, ahogyan Bóbis Botondnak is.

A női Universiadé-válogatott szövetségi edzője a Szeged SZTE trénere, Varga Tamás, aki négy pólósát, Ármai Zitát, Tátrai Szonját, Miklós Rékát és Bicskei Rékát is meghívta, ahogyan az FTC és a BVSC szentesi származású játékosát, Dömsödi Dalmát és Farkas Tamarát, valamint a hódmezővásárhelyi Kudella Pannát.