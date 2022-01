Az örökké mosolygós Krámli Lászlót kiskorában gyermekotthonba adták, majd nevelőszülőkhöz került szerető családba. A tanulás ugyan nem volt erőssége, azonban ügyes, mozgékony fiú volt. Ennek is köszönhetően tornász lett, majd ifjú felnőttként birkózott a Szegedi VSE-ben, és ebben a sportágban szintén jó eredményeket ért el. Közben a futballért is rajongott, és mint kiderült, ebben a sportágban is megállta a helyét. Külseje miatt Maradona lett a beceneve.

Ahogy a sportban, úgy az élet más területén is kiválóan megállta a helyét, minősített hegesztőként bejárta fél Európát, Finnországban 3 évig élt és dolgozott. Miután visszatért Magyarországra, kitanulta a masszőrszakmát, amelyet a Szeged környéki labdarúgócsapatok játékosain tökéletesíthetett. Ezek után a Szegedi Tekézők Egyesülete következett, amelynél több éven át volt a csapat és a válogatott gyúrója is. Sokat segített a versenyzők fizikai és lelki állapota egyensúlyba hozásában.

A masszázs mellé mindig járt valami tréfa is. Mindenhol a társaság középpontja volt, mindenki szerette. Ő volt mindenki Lacikája, később a Kicsi. Ha tehette, mindig mindenkinek önzetlenül segített.

Krámli László temetése január 20-án, 13 órakor lesz a szegedi Dugonics temetőben.