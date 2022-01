Nagyszerű évet zárt a Szegedi Úszó Egylet, a remek 2021-es évet pedig a Magyar Úszó Szövetség is elismerte. Évindító rendezvényén ugyanis a tavalyi év legjobbjait is díjazták, a legjobb nyílt vízi úszónak Olasz Annát, a legjobb junior medencés úszónak Pádár Nikolettet, míg a legjobb junior nyílt vízi úszónak Fábián Bettinát választották a szövetségnél.– Nem lehetett más – kezdte Gellért Gábor, a szegedi klub vezetőedzője, utalva arra, hogy Olasz Anna a tokiói olimpiai ne­­gyedik helyével, Fábián Bettina medencében és nyílt vízen is ifjúsági Európa-bajnok lett, Pádár Nikolett pedig az ifjúsági Eb-ről négy éremmel tért haza, így nem volt kérdéses, hogy ők voltak 2021-ben a legjobbak. – Nagy elismerése a díjazás annak a munkának, ami a klubnál folyik. Olyan rendszert építettünk fel, amelynek eredményeként óvodától az olimpiáig vannak úszóink, hiszen több mint 300 gyerek úszik nap mint nap nálunk, azon dolgozunk, hogy ezt megtartsuk – mondta lapunknak Gellért Gábor.

A SZUE válogatott versenyzői számára a rávezető jellegű munkát követően január 21-én kezdődik a thaiföldi edzőtábor, Olasz Anna, Pádár Nikolett és Vas Luca három hetet tölthet el itt.

Olasz Annát, Pádár Nikolettet és Fábián Bettinát is a legjobbnak választották. Fotó: Magyar úszó szövetség

Ezt követően a veszprémi uszodában esedékes nemzetközi versenyen mérhetik le, hol is tartanak, majd következik a Modern Városok kupája, amelyet Szegeden rendeznek meg. A háromnapos újabb nemzet­közi versenyt követően az országos bajnokságot megelőző edzőtábor következik a programban, amelynek helyszíne a törökországi Belek lesz, majd április 20-tól jöhet a medencés világbajnokságra kvalifikáló országos bajnokság.

Gellért Gábor reményét fe­jezte ki, hogy a május 11-én kezdődő világbajnokságra nemcsak Olasz Annának, hanem más szegedi versenyzőnek is sikerül majd kvalifikálnia.