A nyolcadik helyen töltheti a téli szünetet a Bordány SK megyei I. osztályban szereplő labdarúgócsapata. A homokhátiak 17 pontot szereztek az ősszel lejátszott 13 meccsük alatt, miután öt győzelem, két döntetlen és hat vereség a mérlegük a féltávnál.– Kvázi egy új csapatot kellett építenünk, így a szezon kezdetekor lehet, hogy aláírtuk volna ezt a félévet. Viszont ahogy pár meccsünk alakult az ősz során, annak tükrében nem vagyok elégedett, akadtak hozzáállásbeli problémák is, bízom benne, hogy ez tavaszra változik majd – kezdte lapunknak Vasas Gábor, a Bordány edzője.

A Bordány teljesítményében nagy különbség van, ami a hazai és az idegenbeli meccseket illeti. Míg saját pályáján ugyanis 13 pontot szerzett a csapat, addig otthonától távol csupán négyet, hét meccséből ötöt is elveszített idegenben. Ennek kapcsán a homokhátiak trénere elmondta, keresik az okát, hogy miért alakulhatott így, ugyanakkor azon dolgoznak, hogy a folytatásban is ilyen eredményesek legyenek otthon, míg az idegenbeli meccseken jobb teljesítményt nyújtsanak.

A kerettagok számára ja­nuár 13-án kezdődik meg a kö­­zös munka, majd két héttel később vár az első edzőmeccs a csapatra. A Bordány is indul a klubcsapatok teremtornáján, a Saller-kupán, majd a felkészülés során kétszer is találkozik az FK 1899 Szegeddel, de játszanak az Ásotthalommal is. Ami a játékoskeret összetételét illeti, biztosan lesz mozgás a csapatnál, egy távozó és egy érkező már biztosnak mondható, de várhatóan ez nem a végleges keretet jelenti.

– Csapatjátékban szeretnénk fejlődni, ha ez sikerül, akkor biztos vagyok benne, hogy ez eredményben is megmutatkozik – mondta a tavaszi folytatást illető célokról Vasas Gábor.

A korábbi kapusnak ez az első teljes éve, amikor edzőként irányíthatja a csapatot, amelyet tavaly idény közben vett át.

– Játékosként rengeteget ta­­nultam Tóth Jánostól, próbálom ugyanazt az elvet követni. Ehhez azonban az is kellene, hogy minden edzésen ott tudjanak lenni a játékosok, nálunk a munka azonban nagyon nagy befolyásoló tényező. Úgy érzem, képes vagyok megbirkózni a feladattal, és ha játékban tudunk fejlődni a tavaszra, akkor nem lesz gondunk – zár­ta Vasas Gábor.

Szűcs Dávidék Szentesen kez­­dik majd a szezont március 5-én, majd egy héttel később jöhet a homokháti rangadó a Mórahalom ellen hazai pályán.