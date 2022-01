Éppen hét nappal korábban váltott vezetőedzőt a Vi­­dux-Szegedi RSE NB I.-es férfi röplabdacsapata. Nusser Elemért Fésüs Erzsébet vezetőedző, va­­lamint Hulmann Zsolt másod­edző váltotta. Debütálásként nem várt rájuk könnyű feladat, hiszen a listavezető MÁV Előre SC otthonába utaztak Nacsa Gáborék.Esélyesebbhez méltón, szettveszteség nélkül nyerte meg a mérkőzést a székesfehérvári együttes, azonban szégyenkezni nem volt okuk a szegedieknek. Szoros első két szettet produkáltak, tizenkilenc és húsz pontot szereztek. Ekkor akár még egy szett elcsípésére is akadhatott volna esélye az SZRSE-nek, a harmadik körben viszont már magabiztosan hozta a mindent eldöntő játszmát a MÁV Előre.

Két hét meccsmentes időszak következik a szegediek számára a bajnokságban, amely jól jön az új szakmai stábnak. Január 30-án, vasárnap 17 órától jön ennek a párharcnak a visszavágója a Lila iskolában.

Fésüs Erzsébet: – Gratulálunk a hazaiaknak, extraliga- szintet mutattak! Ellenfelünk egy másik szinten játszott, a röplabda minden elemében felülmúlt minket. Nincs miért szégyenkeznünk, de tény, hogy jobb nyitásokkal nehezebb helyzetbe is hozhattuk volna riválisunkat. Jövő vasárnap lesz a visszavágó Szegeden, akkor erősebb szervákra van szükség. Sokat jelent majd az is, ha akkor már Csányi Dániel is bevethető lesz, megéreztük a csapatkapitány hiányát.

A sötét mezes szegediek január utolsó vasárnapján itthon javíthatnak a MÁV Előre ellen.

Fotó: Kocsis alíz

Máv Előre SC (1.)–Vidux-SZRSE (3.) 3:0 (25:19, 25:20, 25:15)

Férfi röplabda NB I., Liga alapszakasz, 8. forduló. Székesfehérvár, Videoton Oktatási Központ, 100 néző. Vezette: Selega, Szabó.

MÁV Előre SC: Deliu Amarildo, Balázs Bálint, Boa Szabolcs, Kulcsár Adrián, Kholman Norbert, Doda Leonardo. Csere: Listanskis Valdas, Szentesi Bálint, Takács Milán. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

Vidux-Szegedi RSE: Piti Richárd, Tomas Dileo, Nacsa Gábor, Honti Szilárd, Demcsák Balázs, Davi Pozzobon. Csere: Borsi Levente (libero), Bodnár Lajos, Csendes Csaba, Inhoff Attila, Kiss Gábor. Vezetőedző: Fésüs Erzsébet.