Tizenegy pontot szerzett az őszi idényben a DAFC Szeged a megyei I. osztályban. Ugyanakkor nagy baj nincs a klubnál, hiszen a kilencedik HFC II. is csak öt pontra áll a csapattól.

– Az alapvető célunk, hogy a saját nevelésű, minél fiatalabb játékosok kerüljenek be a felnőttcsapatba, és nekik biztosítsunk lehetőséget a felnőttfutballban. Sok mérkőzés az utolsó pillanatokban ment el, ez a koncentráció hiányának tudható be. Ugyanakkor nagyon büszkék vagyunk arra, hogy számtalan tizenhat éves fiatal mutatkozott be a felnőttlabdarúgásban. Összhangban dolgozik az NB II.-es futsalcsapatunk, az U18-as korosztályban az NB I.-es futsalbajnokságban szereplő csapatunk, és a kiemelt bajnokságokban szereplő csapataink – mondta lapunknak Sahin-Tóth Dezső, a DAFC elnöke.

A csapat már elkezdte a felkészülést, és több edzőmeccsel is készül a tavaszi folyatásra. Mivel többen a futsalbajnokságban szereplő csapatban is játszanak, így a heti három edzés mellett heti két mérkőzés szerepel a programban számukra. A téli ellenfelek között szerepel a Csongrád, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia U19-es csapata, a Hódmező­vásárhelyi FC II. és a Csólyospálos is.

Mint a klubelnök kitért rá, öt-hat érkezője is lehet a csapatnak a téli átigazolási időszakban, ám ők mindannyian fiatal játékosok, akik visszatérnek a csapathoz. Távozója csak a szezon közben Németországba távozott Petőfi Zsombor személyében van a klubnak.

A tavaszi célokkal kapcsolatban Sahin-Tóth Dezső elmondta, több pontot szeretnénk gyűjteni, mint az őszi idényben.