A Szegedi RSE vezetősége úgy érezte, hogy az élvonalbeli férfi együttesnek új impulzusra van szüksége. A klub az edzőváltás mellett döntött – tekintettel arra, hogy az együttes fontos NB I.-es rangadók előtt áll – nyilatkozta a klub közleményében.Az egyesület rendkívül hálás Nusser Elemérnek, hiszen a szakembernek óriási szerepe van abban, hogy a Vidux-Szegedi RSE reális eséllyel pályázik az Extraligába jutásra. Éppen ezért hálás a szakembernek az eddigi munkájáért.

A Vidux-Szegedi RSE új, főállású vezetőedzője Fésüs Erzsébet lett, aki novemberben utánpótlástrénerként csatlakozott az egyesülethez. Játékosként 72 válogatottsággal büszkélkedhet, illetve két kupagyőzelemmel és két bajnoki címmel is, míg 1991-ben az év női röplabdázójának választották.

Külföldön is lehetőséget kapott, Spanyolországban és Olaszországban légióskodott. Női vonalon Extraliga-tapasztalattal is rendelkezik, hiszen a Békéscsaba másodedzője volt a legrangosabb hazai bajnokságban. Másodedzőként pedig a szegedi legenda, Hulmann Zsolt segíti majd a munkáját. Hulmann esetében is nagy rutinnal rendelkező szakemberről van szó, játékosként 86-szoros válogatottsággal, három bajnoki címmel és négy kupagyőzelemmel zárta pályafutását. 1995-ben a Medikémia Szegeddel lett bajnok, ebben az esztendőben az év férfi röplabdázójának is megválasztották. Edzőként 2006-ban NB II.-es bajnoki címig vezette a szegedi férfi csapatot, azóta a klub több utánpótláscsapatát is sikerrel irányította.

A Szegedi RSE férfi röplabdázói az NB I. alapszakaszában eddig hét mérkőzésből hetet nyertek, így második helyen állnak a székesfehérvári MÁV Előre mögött, a Dággal azonos (20-20) pontszámmal, és vasárnap éppen az éllovashoz utaznak majd.

A klubnál történt edzőváltásra holnapi lapszámunkban nyilatkozatokkal térünk vissza.