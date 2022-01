A korábbi válogatott szakember, a kétszeres kupagyőztes és magyar bajnok Fésűs Erzsébet már egy ideje a Szegedi RSE-nél dolgozik, azaz nem teljesen idegen közegbe csöppent.– Az idény közben érkeztem a szegedi klubhoz Kaposvárról, és elsősorban az utánpótláscsapatok mellett dolgoztam – nyilatkozta Fésűs Erzsébet. – Ahol tudtam, segítettem, de nem mint vezetőedző. Utána jött a felnőttcsapatnál a váltás, és az én szerepvállalásom. Nyilván vannak célok, amelyeket szeretnék elérni, és ezek reális célok. Ilyen az osztályozó, majd az esetleges felkerülés lehetősége. Most ismerkedem a klubbal, az ellenfelekkel, így ez nekem még egy kicsit új feladat.

A csapat vasárnap már rangadót játszhat Székesfehérvárott.

– A keret nagyon jó állapot­ban van, hála elődömnek, Nusser Elemérnek. Már az első ed­­zéstől kezdve pozitív tapasztalataim vannak – mondta az 1991-es év női röplabdázója, aki beszélt arról is, mennyire gyakori a női edző a férfiaknál. – Inkább a fiatalabb korosztályokban jellemző, hogy női trénere van egy csapatnak. De éppen ezért van mellettem Hulmann Zsolt, valamint Jan de Brandt is, mindketten nagy szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Megbeszéltük, hogy mögöttem egy csapat álljon a szakmai területen is. Szegeden nagyon családias és pozitív a légkör, így semmilyen rossz érzésem nincs és nem is lesz.

A távozó szakember, Nusser Elemér szép és eredményes időszakot hagyott maga után.

– Nem volt meglepő a döntés, mert én is éreztem, valami nem stimmel a csapat és az én kapcsolatomban. Ez a két és fél év elég hosszú volt. Nem véletlen mondják, ilyenkor vagy az edzőt vagy a csapatot kell lecserélni. Elfáradt a kapcsolat, és most megnyugvás van bennem, hogy ennek vége. A két és fél év alatt a csapat eredményességben fejlődött, így pozitív az időszak értékelése. Követtem el hibákat, például a győzelmi kényszer közepette nem vettem figyelembe, hogy amatőr a csapat, és mindenki játszani akar. Intelligensen, kulturáltan elbeszélgettünk, nincs sértődés bennem. Szívesen visszatérek az utánpótlásba, de ez csak nyáron lehet aktuális, addig pihenek – mondta Nusser.